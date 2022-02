Suomi lähtee naisten viestin mitalijahtiin erilaisella taktiikalla kuin muut – valmentaja avaa päätösten taustat

Kaksi ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteistä ja kaksi viimeistä vapaata. Suomen kovimmat perinteisen hiihtäjät on siis laitettu lopun vapaan osuuksille.

– Meidän piti hakea jotain erilaista, jolla pystymme horjuttamaan kovimpia kultamitalisuosikkeja. Hiihtojärjestys on valittu siten, että kaiken onnistuessa pystymme kamppailemaan jopa kullasta. Yleensä viestit kuitenkin ratkeavat viimeisillä osuuksilla. Siksi laitoimme kovimmat normaalimatkan ratsumme sinne, Oksanen kertoi Yle Urheilulle.

Esimerkiksi Norja lähtee viestiin kova pää edellä. Tiril Udnes Weng aloittaa ja Therese Johaug hiihtää toisen osuuden. Kolmantena on vuorossa Helene Fossesholm ja ankkurina Ragnhild Haga .

– Jos katsoo muiden maiden joukkueita, niin siellä on perinteisen osuuksille laitettu paukkuja. Tavoitteenamme on pysyä mahdollisimman hyvin mukana perinteisellä. Sitten meillä on, kuten viime vuoden MM-kisoissakin nähtiin, maailmanluokan ankkuri ratkomassa viestiä.