Venäläisvalmentaja rikkoi hiljaisuuden 15-vuotiaan taitoluistelutähtensä dopingkäryssä – näin olympialaisten kohutuin tapaus ratkeaa

Pekingin olympialaisten taitoluistelun joukkuekilpailu päättyi maanantaina 7. helmikuuta, mutta mitalien kohtalo on edelleen auki. Syynä on Venäjän olympiaurheilijoiden luistelijaan Kamila Valijevaan kohdistuva dopingepäily.

15-vuotias Valijeva on jäänyt kiinni trimetatsidiini-nimisestä aineesta, joka on ollut Maailman antidopingtoimiston Wadan kiellettyjen aineiden listalla vuodesta 2014.

Valmentaja rikkoi hiljaisuuden

– Tilanne on hyvin ristiriitainen ja vaikea. Tässä on todella paljon kysymyksiä, mutta todella vähän vastauksia. Haluan sanoa, että olen täysin varma, että Kamila on syytön ja puhdas. Meille se on itsestäänselvyys, jota ei tarvitse edes todistella. Ymmärrän kuitenkin,että tässä asiassa pitää toimia tietyn protokollan mukaan. Emme ole missään nimessä hylänneet urheilijaamme. Pysymme urheilijoidemme rinnalla niin surun kuin ilon hetkillä loppuun asti, Tutberidze sanoi ja lisäsi: