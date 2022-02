Iivo Niskaselta suorat sanat nousevista viestiodotuksista – olympiakullasta johtunut pyöritys syönyt valmistautumista

Olympiakultaa perjantaina juhlinut Iivo Niskanen ei usko olevansa täydellisessä iskussa sunnuntain viestissä. Niskanen kertoi lauantain tiedotustilaisuudessa, että takana on huonosti nukuttu yö.

– Missään nimessä ei ole yhtä hyvää kulkua kuin perjantaina, valmistautuminen on kaukana optimaalisesta. Toivottavasti se tuntuu jossain Bolsullakin, Niskanen totesi viitaten kilpakumppaniinsa Aleksandr Bolshunoviin .

– Perinteisen lenkki on pitkälti samanlainen kuin yhdistelmäkilpailussa. On se aika kasaava loppupelissä, varsinkin jos vähän sataa lunta. Ensimmäinen nousu ei ole kovin raju, kuten naisilla nähtiin. Ei kaikista kovin lenkki, mutta sillä mennään mitä se on, Niskanen totesi.