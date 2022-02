Suomen joukkue voi poistua Pekingistä parhaalla mitalisaldolla sitten vuoden 2002 – hiihtäjien takana tulokset ovat kuitenkin täysin toisenlaiset

Ampumahiihtäjä Tero Seppälä ei ole ollut urallaan palkintopallilla maailmancupissa, mutta tällä kaudella hän on päässyt lähelle kolmesti. Näissä olympialaisissa hänen paras tuloksensa on toistaiseksi 21. sija. Pekingissä viimeinen sauma menestykseen on perjantain yhteislähdössä. 2000-luvun talviolympialaisissa lajista on irronnut suomalaisittain kaksi pistesijaa: Paavo Puurunen oli yhteislähdön neljäs Torinossa 2006 ja Kaisa Mäkäräinen kuudes samalla matkalla Sotshissa 2014.

Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva