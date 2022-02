Leijonat eteni jääkiekon olympiavälieriin! Sveitsi meni vakuuttavasti nurin puolivälierässä

– Seuroissa on tehty hyvää työtä junnupuolelta lähtien ja meillä on hyviä pelaajia ympäri Eurooppaa aina kotimaisesta liigasta alkaen. Tilanne on tosi hyvä, ainahan sitä voi parantaa mutta iloitaan siitä, että pärjätään hyvin kansainvälisesti.