Leijonat loppuotteluun toista kertaa olympiahistoriassa! Välierästä muodostui todellinen puolustustaistelu yllättäjä Slovakiaa vastaan

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on edennyt Pekingin olympialaisten finaaliotteluun, joka pelataan sunnuntaina. Suomi voitti perjantaiaamun välierässä Slovakian 2–0. Ottelun voittomaalin iski Sakari Manninen . Viimeisellä minuutilla Harri Pesonen pääsi lyömään kiekon tyhjään maaliin.

Leijonat on pelannut olympiafinaalissa aiemmin kerran, vuonna 2006 Torinossa, kun Ruotsi voitti kirvelevän loppuottelun 2–1. Myös vuonna 1988 Suomi sai hopeaa, mutta silloin turnaus pelattiin sarjamuotoisena. Olympiapronsseja joukkueella on neljä (1994, 1998, 2010, 2014).

Suomella on Pekingistä kasassa vain voittoja. Slovakia-avauspelin jälkeen Suomi voitti Latvian 3–1 ja Ruotsin jatkoajalla 4–3. Lohkovoittajana Suomi eteni suoraan puolivälieriin, jolloin Sveitsi jäi jalkoihin 5–1.

Näin ottelu eteni

– Ajoitukset eivät ole ihan napsahtaneet kohdilleen. Kontrollilähdön ajoituksessa ja suoritusvarmuudessa on parannettavaa, että pääsisimme vielä paremmilla vauhdeilla Slovakian puolustuksen sisään, Yle Urheilun asiantuntija Juha Juujärvi kommentoi tuossa vaiheessa.

– Psykologinen etu on Slovakian pelaajilla. Kun on pelillinen hurmos päällä, he myös uskaltavat pelata rohkeasti kiekolla, Lehkonen kommentoi toisen erän aikana.