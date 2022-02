"Hirveää seurata sellaista broilerituotantoa" – taitoluistelun suomalaisvaikuttaja Susanna Rahkamo lataa kovaa tekstiä venäläisestä valmennuskulttuurista

Sunnuntaina päättyneiden Pekingin olympialaisten kohutuin urheilija, taitoluistelija Kamila Valijeva, on palannut harjoituksiin (siirryt toiseen palveluun) vain päiviä urheilumaailmaa järkyttäneiden tapahtumien jälkeen.

Valijeva, 15, kärysi dopingista kisojen aikana, mutta sai erityisluvan osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun. Paineet kasvoivat sietämättömiksi, ja venäläinen epäonnistui suorituksessaan pahoin.

Valmentaja Eteri Tutberidze ryöpytti suojattiaan rajuin sanakääntein heti suorituksen jälkeen tv-kameroiden edessä. Tutberidze kommentoi kisojen tapahtumia ensimmäistä kertaa Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

– Kamila Valijeva on joukkuekilpailun olympiavoittaja ja meidän tähtemme. Hän on erittäin herkkä, mutta myös vahva urheilija. Koettelemus, johon hänet asetettiin, oli ylitettävä koko joukkueen voimin, Tutberidze kirjoitti.

Tilanne räjähti käsiin

Taitoluistelun ytimessä vaikuttava Susanna Rahkamo oli jo jonkin aikaa huolissaan odotellut, milloin lajin epäkohdat räjähtävät käsiin.

Se tapahtui reilu viikko sitten, kun Valijevandopingkäry tuli ilmi kesken olympialaisten.

Tapauksesta erityisen ongelmallisen tekee se, että Valijeva on alle 16-vuotiaana urheilijana Maailman antidopingtoimisto Wadan "suojellun henkilön" asemassa.

Vastaavalta tilanteelta olisi vältytty, mikäli taitoluistelun aikuisten sarjan alaikäraja olisi korkeampi. Nyt se on 15 vuotta.

Rahkamon mukaan asiantuntijatahot ovat olleet hyvin tietoisia riskeistä, jotka lajin matala alaikäraja on tuonut mukanaan.

– Sitä, että tämä saattaa räsähtää käsiin, on maalattu. Ei olisi kuitenkaan ajateltu, että se räsähtää nyt olympialaisissa, mutta siinä on se hyvä puoli, että saadaan muutosta aikaiseksi. Joskus tarvitsee räsähtää kunnolla, koska tämä on ollut täysin sietämätön tilanne.

Rahkamo toimii Kansainvälisessä luisteluliitossa (ISU) kehityskomission puheenjohtajana, joten Valijevan tapaus ei varsinaisesti putoa hänen työpöydälleen. Kokenut suomalainen on kuitenkin mukana lähes kaikissa liiton työryhmissä, jotka tekevät kehittämishankkeita.

Entinen jäätanssija Susanna Rahkamo, 56, toimii Suomen olympiakomitean varapuheenjohtajana. Hän toimi pitkään myös Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajana. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Rahkamo on ollut aktiivinen erityisesti alaikärajan nostoa ajavassa työryhmässä.

– Olen viimeiset kaksi vuotta ollut sitä mieltä, että ikärajaa on pakko nostaa. Syyt ovat juuri samat kuin mitkä räsähtivät käsille. Onhan tämä ihan hirveä sotku ISU:lle. Olen sanonut, että on ihan sietämätöntä, että meillä on alaikäisiä mestareita ja heidän on pakko olla harjoitellut aivan mielettömät määrät ollakseen 15-vuotiaana kärjessä, Rahkamo sanoo.

Vaikka eräänlaisen kauhuskenaarion toteutuminen ei ollut varsinaisesti jymypaukku, järkytti se myös Rahkamoa.

– 15–vuotiaiden ja sitä nuorempien kohdalla siinä toteutetaan jonkun muun toiveita. Se on aivan sietämätöntä kansainvälisen liiton kannalta ja näiden urheilijoiden kannalta. On niin sydäntä särkevää katsoa, kuinka 15-vuotias tyttö joutuu koko maailman edessä vielä käymään tätä taistelua.

Rahkamoa surettaa, että lasten ja nuorten valmennuksessa on häikäilemätöntä käytöstä.

– Venäläisiä nuoria tyttöjä on pilvin pimein, ja on aika hirveää seurata sellaista broilerituotantoa mitä siellä on. Nuoret ovat 17-vuotiaana jo ulkona lajista. Sieltä tulee aina uudet ja uudet nimet. Kohtalot ovat aika karuja. Kuulemme vain niistä kärkiluistelijoista, mutta siellä on paljon muutakin porukkaa. Se ei ole kaunista, Rahkamo sanoo.

– Tämä on upea laji, mutta on asioita, joita todellakin pitää muuttaa.

Venäjä vastustaa ikärajan nostoa

Rahkamo on ehdottanut ikärajaksi 18 vuotta. Suinkaan kaikki ISU:ssa eivät ole ikärajan nostamisen kannalla. Hanttiin on pannut muun muassa Venäjä, jonka parhaat luistelijat ovat pääosin alle 18-vuotiaita. Yksi vaikutusvaltaisimmista jarruttelijoista on liiton varapuheenjohtaja, venäläinen Aleksandr Lakernik.

– Toivoisin, että 17:ään vuoteen päädyttäisiin, mutta edes 16 olisi jo eteenpäin. En olisi todellakaan toivonut, että tämmöisen keissin kautta tämä tapahtuisi. Voi olla, että muutoshalukkuus lisääntyy ja voidaan enemmänkin saada aikaiseksi kongressissa kesäkuussa, toivon niin.

Rahkamon mukaan ikärajojen nosto oli kongressin asialistalla jo ennen Valijevan dopingtapausta.

Olympiakultaa voittanut Anna Shtsherbakova ja olympiahopeamitalisti Aleksandra Trusova ovat kumpikin 17-vuotiaita. Kumpikin menestyi arvokisoissa jo ensimmäisellä kaudellaan 15-vuotiaana.

Aleksandra Trusova (vas.), Anna Shtsherbakova ja Japanin Kaori Sakamoto olivat naisten yksinluistelun mitalistit Pekingissä. Kuva: Anadolu Agency via Getty Images

Ikärajan nostolla olisi todennäköisesti vaikutusta arvokisojen tuloslistoihin. Viime vuosina menestyneet venäläisluistelijat ovat lähes yksinomaan olleet teini-ikäisiä, ja suurinta osaa heistä yhdistää myös valmentaja Eteri Tutberidze.

Tutberidze ja Sergei Dudakov valmentavat Pekingin olympialaisissa Venäjän olympiakomitean joukkueessa luistellutta kolmikkoa Valijeva–Shtsherbakova–Trusova.

Team Tutberidzella on tapana puristaa naisluistelijoistaan kaikki mehut jo ennen täysi-ikäistymistä. Monet Tutberidzen tallin luistelijat lopettavat teini-iässä joko pitkäaikaisen vamman tai loppuunpalamisen pakottamana. Näin on käynyt muun muassa vuoden 2018 olympiavoittajalle Alina Zagitovalle ja Sotshissa 2014 joukkuekilpailun kultaa voittaneelle Julia Lipnitskajalle, joka sairasti uransa aikana anoreksiaa. Kumpikin oli olympiavoittonsa aikaan 15-vuotias.

Urheilijat kannattavat ikärajan nostoa

Rahkamo suhtautuu ajamaansa ikäraja-asiaan suurella intohimolla. Lajiväkeä koskettanut Kamila Valijevan tapaus on heittänyt vettä myllyyn.

– Kaikki asiantuntijatahot, joihin minäkin ISU:ssa kuulun, ovat olleet vahvasti ja voimakassanaisesti ikärajan nostamisen kannalla tai ajamassa sitä. Liiton lääkintäkomissio ja juridinen puoli muun muassa. Olen ollut siinä rintamassa viemässä voimakasta muutosta eteenpäin, Rahkamo kertoo ja jatkaa:

– Poliittinen puoli on mutkikkaampi. Lisäksi on sitä välimaastoa, jotka yrittävät pelata oikeilla korteilla. Minulla ei ole mitään hävittävää, joten teen sitä, mikä on mielestäni oikein.

Venäläisvalmentaja Eteri Tutberidzen käytös dopingkohun keskellä olevaa Kamila Valijevaa kohtaan on herättänyt keskustelua naisten yksinluistelun olympiakisan jälkeen. Kuva: Sergei Bobylev/TASS

Suomalaiset huippuvalmentajat Sirkka Kaipio ja Minna Järvinen olivat ikärajan nostamisen kannalla jo vuonna 2019. Taitoluisteluasiantuntija Anuliisa Uotila sanoi aiemmin tällä viikolla, että 18 vuoden ikärajalla pystyttäisiin vaikuttamaan lapsiurheilun rakenteisiin.

Suomen Taitoluisteluliitto kertoi viime viikolla tiedotteessaan, että se kannattaa ikärajojen nostoa.

Rahkamo kertoo, ettei ikärajakysymys ole täysin Venäjä vastaan muu maailma -tyyppinen vastakkainasettelu.

– Venäjällä on nimekkäitä valmentajia, jotka ovat puhuneet ikärajan noston puolesta ja suhtautuvat hyvinkin kriittisesti tähän trendiin, koska se ei vie näiden tyttöjen henkistä tai fyysistä hyvinvointia eteenpäin eikä tapahdu näiden lasten omasta tahdosta.

Rahkamon mukaan ISU on teettänyt kyselyitä kaikkien maiden maajoukkueluistelijoille ikärajan nostamisesta. Urheilijat itse kannattavat ikärajan nostamista.

Tutberidzen nuoret valmennettavat ovat esittäneet toinen toistaan uskomattomampia hyppy-yhdistelmiä ja äärimmäisen vaikeita neloishyppyjä. Esimerkiksi Aleksandra Trusova teki olympialaisten vapaaohjelmassaan peräti viisi neloishyppyä.

– Paine on vahva. Kyllä tämä on kärjistynyt tähän yhteen valmentajaan. Hänhän on toki oivaltanut sääntöjen puitteissa, kuinka maksimoida pisteet, mikä on toki tietyntyyppinen innovaatio. Mutta aika karulla tavalla toteutettu eikä yhtään siihen suuntaan, mihin olisi toivonut lajin menevän, Rahkamo toteaa.

ISU:n vaikeaa puuttua valmentajien käytökseen

Kamila Valijevan 25. joulukuuta antamasta dopingnäytteestä löytyi kiellettyä ainetta, trimetatsidiiniä, jota käytetään esimerkiksi sydänvaivojen hoidossa. Dopingnäytteen analysoiminen viivästyi, minkä vuoksi käry tuli ilmi vasta helmikuussa.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS antoi Valijevalle luvan kilpailla naisten kilpailussa. CAS:n mukaan urheilijan kilpailemisen estäminen aiheuttaisi tälle peruuttamatonta haittaa.

Valtavien paineiden alla kilpaillut, lyhytohjelman jälkeen kärkipaikkaa pitänyt Valijeva epäonnistui vapaaohjelmassaan täysin ja putosi lopputuloksissa neljänneksi.

Kaukalon laidalla Valijevan suoritusta seurannut valmentaja Eteri Tutberidze tylytti heti kilpailun jälkeen rajusti nuorta luistelijaansa. Hän muun muassa tivasi Valijevalta, miksi tämä luovutti kesken suorituksen.

Uransa jo lopettanut taitoluistelija Kiira Korpi otti venäläisvalmentajan käytökseen tiukasti kantaa Ylen Urheilustudiossa. Myös hän toivoi ikärajan nostoa.

Kiira Korpi totesi Kamila Valijevan pettymykseen päättyneen vapaaohjelman jälkeen lajilla olevan peiliinkatsomisen paikka.

Myös Susanna Rahkamo seurasi naisten kilpailun päätöstä tyrmistyneenä.

– Tuntui ihan hirveän julmalta ja sydäntäsärkevältä. Jos hän tv-kameroiden edessä sanoo noin, mitä hän sanookaan, kun ollaan pois tv-kameroiden edestä. Ihan hirveää, aivan kylmettää. Tyttöraukka ja monet tyttöraukat siellä. Surettaa hirveästi, Rahkamo sanoi.

Rahkamon mielestä ISU:n pitäisi pystyä reagoimaan valmentajien epäasialliseen käytökseen. Se on kuitenkin sääntöjen puitteissa vaikeaa, koska valmentajat ovat usein kolmansia osapuolia, jotka eivät toimi kansallisen lajiliiton eivätkä siten myöskään Kansainvälisen luisteluliiton alla.

Dopingtapauksen selvittely voi viedä vuosia

Valijevan dopingtapausta puidaan vielä pitkään, arvioi Rahkamo.

– Tämä on tosi kinkkinen juridinen kysymys ennen kaikkea siksi, että tässä on alaikäinen luistelija. Tästä tulee erilaisia tutkintoja ja valituksia, jotka päätyvät urheilun osalta CAS:n päätettäväksi. Tässä voi tulla myös siviilioikeuden keissejä. Prosessi voi kestää vuosia, Rahkamo sanoo.

Edessä on Valijevalle itselleen raastava prosessi.

– Käy sääliksi Kamilaa siksikin, että millaisessa kunnossa hänen sielunelämänsä ja psyykensä on tämän jälkeen. Tyttö on varmaan jo nyt aivan rikki. Miten hän selviää tästä? Rahkamo päivittelee.

Petri Kokko ja Susanna Rahkamo nimettiin tammikuussa Suomen urheilun kunniagalleriaan Urheilugaalassa. Kuva: Tomi Hänninen

Jäätanssin Euroopan mestaruuden vuonna 1995 Petri Kokon kanssa voittaneella Rahkamolla on itselläänkin kovaa huippu-urheilutaustaa, mutta hän ei osaa edes kuvitella, mitä Kamila Valijeva käy juuri nyt läpi.

– Itse olin 16-vuotias, kun ajattelin ensimmäisen kerran, että minusta voisi tullakin jotain. Siihen asti luistelu oli ollut vain kivaa puuhailua. Valijeva on huipulla jo 15-vuotiaana, mutta hänellä on lapsen mieli vielä. Ei millään voi olla hänen oma tahtonsa, vaan jonkun muun. Hyväksikäytetty tyttö, Rahkamo sanoo.

Rahkamo toivoo, että paine muutokselle kasvaa niin kovaksi, ettei sitä pystytä liitossa pidättelemään.

– Nyt painetaan kaasua, että saadaan muutoksia aikaiseksi. Kaikilla surullisilla asioilla on hopeareunus, jotakin hyvää tulee sen jälkeen. Toki se ei tätä tapausta ja Kamila-ressukkaa enää pelasta. On pitkä prosessi koko lajille eheytyä tästä, Rahkamo huokaisee.