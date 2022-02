Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Päävalmentaja Jukka Jalosen ansioluettelo on vertaansa vailla suomalaisessa joukkueurheilussa.

Jalonen, 59, nauttii suurta arvostusta pelaajien ja valmentajien keskuudessa, eikä jääkiekkomenestystä janoavalla Suomen kansallakaan ole viime vuosina ollut montaa kritiikin sanaa mestarivalmentajaa kohtaan.

Maailmanmestaruuden 2019, MM-hopean 2021 ja nyt olympiakullan kolmen vuoden sisällä saavuttanut Jalonen kiteytti puolivahingossa Pekingin kisojen viimeisessä mediakohtaamisessaan sen, mitä hän itsestään ajattelee.

Olympiafinaalin jälkeisessä tiedotustilaisuudessa kansainvälisen lehdistön edustajat tivasivat Jaloselta, onko hän noussut Suomessa jo kansallissankarin asemaan.

– En. Olen vain tavallinen suomalainen mies, Jalonen naureskeli maireasti.

Lausahdus kertoo Jukka Jalosesta paljon. Nousu legendaariseksi valmentajavelhoksi ei ole muuttanut sitä, mitä Jalonen pohjimmiltaan on, mihin hän uskoo ja miten hän kohtelee muita ihmisiä.

– Jukka on ollut aina Jukka. Hän ei ole muuttunut mihinkään. Hän on aina ollut maanläheinen kaveri, jolla on hirveä voittamisen vimma, Jalosen apuvalmentajana Hämeenlinnan Pallokerhossa ja A-maajoukkueessa työskennellyt Timo Lehkonen kuvailee.

Vielä 1990-luvulla kolmekymppinen Jalonen oli vielä suurelle yleisölle kovin tuntematon valmentaja. Hän valmensi uransa alussa SM-liigassa Ilveksessä ja Lukossa, ja hankki valmennuskokemusta Italian ja Englannin sarjoista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Jalonen oli työtön. Hän palasi Suomeen nöyränä ja tarjosi itseään töihin Hämeenlinnan Pallokerhoon.

– Jukka etsi paikkaansa. Hänelle olisi kelvannut kakkosvalmentajan paikkakin liigassa, mutta hän saikin ykkösvalmentajan paikan ja loppu on historiaa. Ilveksestä hän oli saanut kenkääkin, Lehkonen kuvailee.

Kuuden vuoden mittaisen HPK-pestin aikana Jalonen murtautui SM-liigan huipulle. Useamman pronssimitalin jälkeen Jalonen juhli HPK:n kanssa SM-kultaa vuonna 2006.

Onnistumiset Hämeenlinnassa poikivat ensimmäisen valmentajapestin A-maajoukkueessa vuosina 2008–2013.

Apuvalmentajana Jalosen päivittäistä työtä seurannut Lehkonen kertoo, että Jalosen itseluottamus nousi, kun hän pystyi jalostamaan pelitavastaan voittavaa jääkiekkoa HPK-vuosien aikana.

– Kaikilla joukkueen jäsenillä on oma roolinsa ja he saavat kuulla olevansa tärkeitä. Olit sitten neloskentän pelaaja, viitoskoutsi tai hieroja, kaikki ovat yhtä arvokkaita, jos halutaan voittaa jotain. Hänen joukkueessaan on kiva olla, Lehkonen sanoo.

Myös Pekingin leijonaryhmä menestyi ennen kaikkea toimivan yhteistyön ansioista. Samalla reseptillä kuin millä Jalonen johdatti HPK:n Suomen mestariksi 16 vuotta sitten.

"Hän tekee ympärillään olevista ihmisistä voittajia"

Yle Urheilun asiantuntijan Juha Juujärven mukaan Jalosen omistautunut asenne valmentamiseen on puskenut riihimäkeläisvalmentajaa eteenpäin. Juujärvi nostaa Jalosen valtavan halun oppia ja kehittyä tämän suurimmaksi vahvuudeksi.

– Hän tekee ympärillään olevista ihmisistä voittajia. Se on johtajan tärkein ominaisuus. Hän osaa ottaa tiiminsä jäsenistä heidän vahvuutensa yhteiseen tavoitteen eteen käyttöön ja saa sitä kautta heistä parhaan irti, sanoo Juujärvi.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jalonen on monesti todennut, viimeksi olympiafinaalin jälkeen, että hän on vain osa valmennustiimiä.

Miten sinä, Jukka, näitä mestarijoukkueita oikein rakennat? kysyi Yle Urheilun toimittaja Jussi Saarinen Pekingissä olympiavoiton jälkeen.

– Niitä rakennetaan yhdessä muiden kanssa. Täällä ei oikein yksin pärjää. Me olemme varmaan maailman parhaita siinä, miten meidän johtoryhmä toimii. Meillä on viimeisen päälle ammattilaiset hommissa. Pelaajat tietenkin vaihtuu vuosi toisensa jälkeen, mutta siitä huolimatta kone puksuttaa aika näppärästi ja voitollisesti eteenpäin.

"Kultasormi-Jalosen" salaisuus on se, että mitään salaisuutta ei ole.

– Jukan joukkueissa moni vielä nostaa omaa tasoaan. Jukan johtamistapa on sellainen, että jokaisen on hyvä olla ja toteuttaa itseään ja joukkueen pelitapaa. Yhteishengestä ja ryhmäytymisestä tulee vallitsevaa, Bratislavassa 2011 MM-kultaa voittanut Janne Niskala kuvaili Yle Urheilun vuonna 2019 julkaistussa jutussa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jalonen pettyi NHL:n asenteeseen

Pekingin olympiaturnaus oli alun perin tarkoitus pelata jääkiekon absoluuttisen huipun eli NHL-pelaajien kesken.

Jukka Jalonen oli jo ennen olympiaturnausta saavuttanut Suomen maajoukkueen valmentajana lähes kaiken. Olympialaisia pidettiin tärkeänä näyteikkunana Jaloselle, jolla on Pohjois-Amerikka vielä valloittamatta.

Vain yksi suomalainen, Alpo Suhonen, on toiminut NHL:ssä päävalmentajana. Yle Urheilun asiantuntija ja jääkiekkovalmentaja Ismo Lehkonen näkee, että Jalosesta voisi tulla seuraava.

– Olen entistä enemmän kallistunut siihen, että Jalonen pärjäisi tuolla pelisysteemillä ja harjoitepankilla NHL:ssä erittäin hyvin. Tämä olisi ollut erittäin hyvä ikkuna Jaloselle, koska edelleen Pohjois-Amerikassa väheksytään eurooppalaista valmennusta tosi paljon, Lehkonen sanoi tammikuussa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Siksi olikin pettymys paitsi Ismo Lehkoselle myös Jaloselle itselleen, kun NHL joulun alla päätti, ettei se päästäkään pelaajiaan olympialaisiin koronatilanteen ja sen aiheuttamien lukuisten ottelusiirtojen takia.

Jalonen ei peitellyt tuohtumustaan tammikuussa Yle Urheilun haastattelussa.

– NHL ei juuri välitä jääkiekon maineesta. Sen näkee kaikesta. Heitä kiinnostaa vain se oma sarjansa Pohjois-Amerikassa. Tällä menolla ei jääkiekon asema ainakaan parane, Jalonen totesi.

Viekö olympiakulta Jalosen lähemmäs NHL-unelmaa?

Olympiakullan saavuttaminen Euroopan sarjoissa ja KHL:ssä pelaavien pelaajien kanssa on kiistämättä huima saavutus, mutta NHL-ovia se tuskin läväyttää kunnolla auki, arvioi Juha Juujärvi.

– NHL:ssä sisäpiirituntemus ja NHL-pelaajauran merkitys korostuvat enemmän kuin eurooppalaisilla valmentajamarkkinoilla, joissa kuitenkin valmentajakokemus ja näytöt valmentajana nousevat merkittävimpään rooliin. Toivon, että olympiavoittoa osataan arvostaa siellä.

Juujärvi harmittelee, että turnaus jätti hienosta loppuhuipennuksesta huolimatta Jaloselle jossiteltavaa, koska NHL-pelaajat loistivat Kiinassa poissaolollaan.

– Tämä olympiavoitto oli yksi loistava lisänäyttö, että hänen pelifilosofiansa toimii myös pienessä kaukalossa. Ei siitä ainakaan haittaa ole, mutta antaako se sitä tarvittavaa lisäsysäystä hänen NHL-valinnoilleen, sitä on vaikeaa täältä Euroopasta käsin arvioida, Juujärvi sanoo.

– Hän on käyttänyt todella vakuuttavasti hyväksi ne paikat, joita hänelle on tullut.

Jukka Jalosen kanssa tiivisti HPK:ssa, A-maajoukkueessa ja nuorten maajoukkueessa kymmenen vuoden ajan töitä tehnyt Timo Lehkonen kertoo ihmettelevänsä suuresti, mikseivät NHL-seurat ole vielä pestanneet Jalosta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Pohjois-Amerikassa olympialaisia arvostetaan vielä korkeammalle kuin Suomessa.

Eivätkö NHL-seurat tosiaan näe nöyrän suomalaisen olympiavoittajavalmentajan tarinaa kiinnostavana pr-mielessä?

– Tuntuu käsittämättömältä, että Jukka on voittanut olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta, ja hänen pitäisi vielä antaa jotain näyttöjä. Jos ajatellaan NHL:ää, siellä on paljon sellaisia valmentajia, jotka tulevat suoraan ilman valmennuskokemusta päävalmentajaksi, Lehkonen päivittelee.

Timo Lehkonen pitää Jalosta yhtenä maailman parhaista jääkiekkovalmentajista.

– Iso miinus NHL-organisaatiolle, jos ne eivät tajua, että aika kova kaveri on täällä ihan vapaalla. Mutta se on showbisnestä. Ehkä Jukka ei ole siellä se mediaseksikkäin kaveri. NHL on vähän eri maailma.

Edellisen kerran NHL-pelaajat osallistuivat olympialaisiin Sotshissa 2014. Jalonen luotsasi NHL-pelaajien tähdittämän Suomen Vancouverissa vuonna 2010 olympiapronssille.

Kun Jalonen valmensi Nuoret Leijonat MM-kultaan vuonna 2016, joukkueessa pelasi useita nykyisiä NHL-tähtiä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kuinka arvokas olisikaan ollut Jalosen näyttö NHL:n suuntaan, jos hän olisi päässyt tavoittelemaan olympiakultaa muiden muassa NHL-tähtien Sebastian Ahon, Mikko Rantasen ja Patrik Laineen kanssa heidän ollessa uransa huipulla?

Juha Juujärvi uskoo vahvasti, että Jalonen olisi saanut poikkeuksellista yksilötaitoa pursuvasta joukkueesta puristettua parhaan potentiaalin irti, kuten hän sai Pekingin kultajoukkueestakin.

– Jalonen on valmentanut urallaan lähes kaikkia meidän nykyisiä NHL-tähtiä, Mikke Granlundista näihin ihan nuorimpiin pelaajiin. Hänellä on ollut henkilökohtainen valmennussuhde ollut lähes jokaisen pelaajan kanssa maajoukkuetoiminnan kautta. He tietävät Jalosen pelitavan, kunnioittavat hänen osaamistaan ja auktoriteettiään ja sitoutuvat pelitapaan, Juujärvi sanoo.

– Uskon, että hän olisi pystynyt saamaan Suomen joukkueen ihan timanttiseen tikkiin NHL-pelaajilla.