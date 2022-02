Kultaleijonien sankarin taustalta paljastui merkittävä ruotsalaisvaikutus – tällaisista lähtökohdista olympiavoittajat tulevat

Ville Pokan (oik.) kasvattajaseura on Tornion IHC. Niklas Friman (vas.) pelasi junioreissa TuTossa.

Olympiakultaa voittaneiden Leijonien joukossa on pienistä kasvattajaseuroista ponnistaneita ja suurista maailmalle lähteneitä. Joukkueen taustat tiivistyvät finaalissa maalit iskeneissä Ville Pokassa ja Hannes Björnisessä.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen historiallinen jääkiekon olympiakulta varmistui varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Saavutusta on ennätetty juhlia kaikkialla Suomessa aina siitä saakka, kun summeri soi Pekingin kansallisella sisäareenalla ottelun päättymiseksi.

Mestaruudesta on ansaitusti ylistetty päävalmentaja Jukka Jalosta, joka on luonut suomalaiselle jääkiekolle toimivan menestysreseptin.

Reseptiä toteuttaakseen Jalonen tarvitsee oikeanlaisia yksilöitä, joita Suomesta tuntuu löytyvän. NHL:ssä loistavan terävimmän kärjen taustalla on liuta huippukiekkoilijoita, jotka ovat juhlineet viime vuosina maailmanmestaruutta ja olympiakultaa.

Pekingin olympiaturnauksessa erinomaista jääkiekkoa pelannut Leijonat on kokenut joukkue, jonka nuorimmat pelaajat ovat syntyneet 1990-luvun puolivälissä. Sattumalta joukkueen kaksi nuorinta pelaajaa, KHL:ssä Avangard Omskia edustava Ville Pokka (s. 1994) ja Helsingin Jokereiden Hannes Björninen (s. 1995) iskivät Suomen kaksi voittoon vienyttä maalia finaalissa Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan.

Leijonia yhdistää kokemuksen lisäksi muun muassa monipuolisuus, mutta jääkiekkoilijoiksi he ovat kasvaneet pääasiassa Etelä-Suomessa ja länsirannikolla. Eniten kasvatteja tuoreissa olympiavoittajissa on Jyväskylän JYPillä, jonka riveistä ovat ponnistaneet Sami Vatanen, Joonas Nättinen ja Harri Pesonen.

Eniten SM-liigassa debyyttejä ovat tehneet Oulun Kärpissä. Oululaisten väreissä ovat liigatasolla tehneet ensiesiintymisensä Atte Ohtamaa, Ville Pokka, Sakari Manninen ja Saku Mäenalanen.

Osa pelaajista on pelannut koko junioriaikansa yhden seuran riveissä. Toiset taas ovat muuttaneet uuteen kaupunkiin, vaihtaen pienen kotiseuransa suurempaan, jossa ovat tehneet miesten sarjojen debyyttinsä.

Juuri finaalissa maalintekijöiksi noussut kaksikko tulee esimerkiksi hyvin erilaisista kiekkoympäristöistä. Hannes Björninen on kasvanut Lahdessa, jonka keskeinen sijainti Etelä-Suomessa antaa mahdollisuuden jo luonnostaan mahdollisuuksille pelata niin Hämeen, Pirkanmaan kuin pääkaupunkiseudun joukkueita vastaan ja lisää samalla mahdollista kilpailua.

Sen sijaan Tornion IHC:ta C-junioreihin saakka edustanut Ville Pokka on pelannut vuotta vanhempien kanssa samassa joukkueessa saadakseen kilpailullisia pelejä itselleen. Eteläisemmän Suomen matkojen sijaan TIHC on pelannut Meri-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen lisäksi esimerkiksi Luulaja IF:n, Skellefteå AIK:n ja muiden ruotsalaisseurojen junioreita vastaan.

Hyvälle pohjalle parempi rakentaa

Torniossa olympiafinaalia jännättiin kahden pelaajan edestä. Sekä Pokka että hyökkääjä Saku Mäenalanen ovat syntyneet rajakaupungissa. Paikalliselle junioriseuralle Pokan nappaama mitali oli kuitenkin suuri juttu, sillä puolustajan pelinumero on jäädytetty Hannulanmäen jäähallin katonrajaan.

Pokan entinen valmentaja Petri Kauppila kertoo Yle Urheilulle olevansa erityisen ylpeä entisen pelaajansa puolesta. Pokkaa noin kymmenvuotiaasta aina Oulun Kärppiin siirtymiseen saakka valmentanut pitkän linjan kiekkomies kuvailee Suomen ensimmäisen olympiakullan merkitsevän itsessään paljon hänellekin. Torniolaisen mukanaolo tuo asiaan “ekstrabuustia”.

– Kyllähän se Villen maali nosti fiiliksiä entisestään. Samalla nousi toiveet, että hänestä tulisi entistä suurempi sankari, jos hän ampuisi vaikka tyhjiin toisenkin. Sitä nyt ei tapahtunut, mutta hyvä näinkin, Kauppila heittää.

Teemu Hartikainen ja Ville Pokka tuulettavat maalia Suomen paidassa Pekingin olympiakaukalossa. Kuva: Lehtikuva

27-vuotias puolustaja on Kauppilan mukaan lapsuudesta saakka käyttänyt vahvuutenaan ennen kaikkea asiaa, joka heijastuu kentälle edelleen Leijonissakin. Pokan hyviä puolia korostaa laadukas pelinlukutaito.

– Silloin kun aloitin valmentamaan hänen joukkuettaan, hän oli mukana, mutta siellä “ynnä muut” -joukossa. Ei siis tavallaan joukosta erottuva, varsinkin kun pelasi vanhempien mukana. Mutta nopeasti hän kuitenkin juuri alkoikin erottumaan joukosta, Kauppila kuvailee.

– Hänen pelisilmässään ja -näkemyksessään on aina ollut selkeä ero muihin. Se on luontaista ja vaikeampaa opettaa. Hän on rakentanut luistelunsa ja kiekonkäsittelynsä sen päälle.

Kauppila kertoo, että Pokka vastaa hänen mielestään luonteeltaan hyvin paljon sitä, miltä hän vaikuttaakin ulospäin. Hymyilevä torniolainen on leppoisa ja iloinen tyyppi. Se on yksi seikka, joka tekee hänestä myös hyvän yksilön, mutta myös hyvän valmennettavan.

Pienen paikkakunnan kiekko perheasiana

Pokan kasvattajaseuran TIHC:n junioripäällikkö Niko Nalli uskoo, että Meri-Lapin kiekkokasvatit ovat vaikutuksien saamisen suhteen ihanteellisella paikalla. Oulun lisäksi suuria kiekkopaikkakuntia on tarjolla tasavallan länsirajan takana.

– Meille on tarjolla Luulaja, Skellefteå ja Oulun alue. Olemme sen suhteen rikkaita, että saamme pelata molemmin puolin rajaa. Mielestäni Villestäkin näkee, että hän on pelannut myös Ruotsin puolella juniorina, sielläkin pelaaminen kun on vähän erilaista.

Niin sanottu “Meänmaan-malli” tarjoaa junioreille kiekkovaikutteita sekä Suomesta että Ruotsista. Esimerkiksi myös Torniosta kotoisin oleva Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi on päässyt kokemaan tämän vaikutuksen.

Pokan suku on myös vahvasti torniolaisessa jääkiekossa kiinni. Villen veljet ovat kantaneet seuran edustusjoukkuetta ja nykyisin isoveli Tomi Pokka löytyy myös apuvalmentajana joukkueen penkin takana.

Jääkiekko on perheasia, josta myös TIHC:n seuratyöntekijät ovat ylpeitä. Noin kolmen sadan kiekkojuniorin seuralla on tärkeä asema paikallisille.

– Ville on ollut vetämässä myös meidän junioreillemme kiekkoleiriä. Tietenkin kaikki torniolaiset ovat siitä ylpeitä, millainen pelaaja ja tyyppi hän on. Hän ei ehkä viihdy maalintekijätilastoissa, mutta hänen pelityylinsä on kullanarvoinen joukkueelle, kuten nyt Suomelle, Nalli sanoo asiantuntevasti.

Pieni vai suuri kasvattajaseura?

Yhdessä Suomen suurimmista jääkiekkoseuroista, Lahden JuniorPelicansissa käytettiin maanantaina aikaa vanhojen kausijulkaisujen ja joukkuekuvien tutkailuun. Seuran toiminnanjohtaja Ari Suomalainen sanoo, että Hannes Björnisen voittomaali antoi aihetta hyvään vanhojen muisteluun.

– Esimerkiksi vanhojen pelaaja- ja joukkuekuvien lisäksi vuosittaisesta kiekkokirjastamme löytyi Hanneksen haastattelu, missä hän oli vasta liigajoukkueen portteja kolkutteleva nuorukainen. Siinä haastattelussa ei tavoitteena ollut olympiakulta, mutta NHL:ssä pelaaminen sen sijaan, Suomalainen kertoo naurahtaen.

– Ei silti kukaan olisi voinut tietää, että hän olisi saavuttanut jo näin paljon tässä vaiheessa. Vaikka hän on nuoresta asti osoittanutkin selkeää suunnitelmallisuutta ja määrätietoisuutta.

Hannes Björninen ohjasi loppuottelussa kullan ratkaisseen voittomaalin. Kuva: Lehtikuva / Christine Olsson

Turkoosipaitainen lahtelaisseura on yli 1300 pelaajallaan reilut neljä kertaa suurempi kuin Pokan kasvattajaseura. Sen perustajaseuroina on yhteensä kuusi seuraa, joista Björnisen kasvattajaseura Kiekkoreipas on yksi. Toiminnanjohtaja Suomalainen ei kuitenkaan näe eroa sillä, kasvaako pelaaja suuressa vai pienessä seurassa nykyisin.

– Jos katsotaan kehitystä 2000-luvun alusta saakka, niin jäähallien määrän kasvun myötä pienten paikkakuntien pelaajien määräkin kasvoi. Siellä tehtiin hyvää työtä ja pelaajat saattoivat saada ehkä enemmän peliaikaa kun suuremmissa seuroissa.

– Jääkiekkoliiton luoman valmennuspäällikkö- ja taitovalmentajatukien myötä on kehittynyt sateenvarjoseura-järjestelmä, jossa pienemmät seurat ovat isompien seurojen osana. Sitä kautta kaikki ovat hyvän valmennustyön piirissä. Valmennusopit ovat jakautuneet tasaisesti kaikkialle, minkä vuoksi en näe eroa, lähdetkö liikkeelle pienestä vai isosta seurasta, Suomalainen pohtii.

Ero syntyy vasta, kun aletaan pyrkiä kovemmille sarjatasoille, jolloin suurempien seurojen joukkueiden pelaamat SM-sarjat toimivat houkuttimina.

Viimeinen aloitus kertoi kaiken

Yksittäisen pelaajan kohdalla moni asia ratkaisee. Osana Kiekkoreippaan 1995-syntyneiden joukkueen isävalmentajien, -joukkueenjohtajien ja -huoltajien joukkoa ollut Vesa Parikka muistelee, että Björnisen kohdalla kiinnostus ja palo itsensä kehittämiseen on kantanut lapsesta saakka.

– Hänellä oli silloin meidän porukkamme muodostamisesta saakka into oppimista kohtaan. Hän ei ole välttämättä ollut aina paras, mutta vähintään kovin yrittämään. Kiinnostus on ollut kovaa ja uskon, että se on tullut myös perheen sisältä myös, Parikka arvioi.

Kova työ ja halu oppia ovat näkyneet esimerkiksi siinä, kuinka Björninen on panostanut heikkouksiensa kehittämiseen. Junioreissa kopsuvin luistimin luistelleen Björnisen luistelun riittävyyttä on epäilty vielä SM-liigassa debytoimisen jälkeen. Lahtelaiskasvatti on jatkanut töitään liikkumisensa parantamiseksi, mikä on tuonut hänet entistä pidemmälle.

Kultaleijonia juhlittiin maanantaina Helsingin Olympiastadionilla. Kuva: Lehtikuva

Björnistenkin perheessä jääkiekkoilu on ollut lähellä sydäntä. Perheen ainoa Suomen mestari on vielä Hanneksen isoveli Anton, joka oli tuomassa Pelicansin A-nuorille SM-kultaa kaudella 2006-07.

Parikan mukaan koko Suomen joukkuetta leimasi samankaltainen yhteen hiileen puhaltaminen kun vaikkapa Björnistä.

– Vaikka Rene Fasel toista väitti, niin pelihän oli hyvä ja Suomen hallinnassa. Olihan sekin kiva, että Hannes teki maalin ja syötti yhden, sekä oli mukana jäähypenkiltä Venäjän maalissakin, hän aloittaa.

– Paremmin kuin nuo tehopisteet mielestäni “Hanua” kuvasi se hetki, kun hän viimeisessä aloituksessa esti venäläisten maalintekoyrityksen konttaamalla kymmenen sekuntia kiekon päällä, vastustajien rusikoidessa häntä, Parikka kuvailee Björnisen voitontahtoa.