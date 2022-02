Vahvistus: Jokerit jättää KHL:n kauden kesken – "Maailmassa eletään juuri nyt todella vaikeita aikoja"

Helsingin Jokerit jättää KHL-kauden kesken, kertoo seura tiedotteessaan. Jokereiden piti aloittaa KHL:n pudotuspelit ensi viikon tiistaina Moskovan Spartakia vastaan. Jokereiden tiedotteen mukaan kauden jatkaminen vallitsevassa maailmantilanteessa olisi ollut mahdotonta. (siirryt toiseen palveluun)

Jokereiden päätös koskee tätä kautta.

– Oma kantani kauden päättämisestä oli selvä heti torstaiaamuna. KHL:n toimintatapojen mukaisesti minun oli kuitenkin käytävä keskustelut liigan kanssa. Tämän vuoksi pystymme valitettavasti tiedottamaan asiasta vasta nyt, Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Jari Kurri kertoo seuran tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Jokerit viestitti Yle Urheilulle, ettei seuran johto kommentoi asiaa enempää. Jokerien tiedotteessa ei suoraan mainita Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

On kuitenkin selvää, että pudotuspeleistä vetäytymisen syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Perjantaiaamuna Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lähes 140 ihmisen kuolleen Venäjän hyökkäyksessä.

– Maailmassa eletään juuri nyt todella vaikeita aikoja. Kaikki ajatuksemme ovat tilanteesta kärsivien ihmisten luona. Toivomme, että tilanteeseen löytyy pikaisesti rauhanomainen ratkaisu, Kurri jatkaa tiedotteessa.

KHL:n presidentti Alexei Morozov oli harmissaan Jokereiden vetäytymisestä.

– On todella valitettavaa, että Jokerit lähtee poliittisista syistä, ei urheilullisista, Morozov ilmoitti KHL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Useat sponsorit ilmoittivat torstaina irtisanovansa yhteistyösopimuksen Jokereiden kanssa. Muun muassa palveluyhtiö Barona tiedotti lopettavansa yhteistyön ja ilmoitti, ettei se toimita enää jatkossa henkilökuntaa ottelutapahtumiin.

Myös Hartwall kertoi tutkivansa (siirryt toiseen palveluun) mahdollisuutta irtautua sopimuksesta Jokereiden kotiareenan kanssa. Yhtiö on sponsoroinut Jokereiden kotiarenaa siitä lähtien, kun se vuonna 1997 valmistui.

Aiemmin viikolla Jokereiden kannattajaryhmä Eteläpääty ry vaati seuran vetäytymistä KHL:stä välittömästi. Sen jälkeen Jokerit tiedotti, (siirryt toiseen palveluun) että sillä on "KHL:ssä sitovat sopimukset, velvoite niiden noudattamiseksi ja vastuu työnantajana".

Jokerit on pelannut KHL:ssä kaudesta 2014–2015. KHL on venäläisjohtoinen jääkiekkoliiga, jolla on tiiviit kytkökset Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. KHL:ssä pelaa joukkueita Venäjältä, Valko-Venäjältä, Latviasta, Kazakstanista ja Kiinasta.

Helsingin Jokerit ja sen kotiareena on kytköksissä Putinin lähipiiriin kuuluviin venäläisiin liikemiehiin. Ylen MOT-toimitus on aiemmin selvittänyt oligarkkien suhteita Venäjän johtoon ja toimia esimerkiksi veroparatiisiyhtiöissä.

Hartwall Areenan omistaa Helsingin Halli Oy, jonka pääosakas on Arena Events Oy. Molempien yhtiöiden hallituksien puheenjohtaja on venäläinen liikemies Roman Rotenberg. Hän on Gennadi Timtšenko ohella areenan suurimpia omistajia. Roman Rotenbergin isä on Boris Rotenberg ja setä Arkadi Rotenberg. Timtšenko ja Rotenbergit ovat tunnettuja läheisistä suhteistaan Putiniin. Yhdysvallat ja Britannia ovat asettaneet liikemiehiä Venäjä-vastaisille pakotelistoille.

Timtšenko ja Rotenbergit ovat myös Jokerien entisiä rahoittajia. Jokerien nykyinen pääomistaja on Jari Kurri yhtiönsä Jack Promotions Oy:n kautta. Merkittävän osuuden tästä yhtiöstä ja sitä kautta Jokereista omistaa kaivosyhtiö Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Yhtiö on osa konsernia, jonka pääomistaja on venäläinen oligarkki Vladimir Potanin. Potanin kuuluu Venäjän rikkaimpiin henkilöihin.

Jokerit on tehnyt vuosittain reilun kymmenen miljoonan euron tappioita, joita omistajat ovat kuitanneet pääomalainoilla.