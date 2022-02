Suomen Jääkiekkoliitto laskee Leijonien paidat Helsingin areenan katosta – tuomitsee Venäjän toimet

Helsingin areena on kytköksissä Putinin lähipiiriin kuuluviin venäläisiin liikemiehiin. Ylen MOT-toimitus on aiemmin selvittänyt oligarkkien suhteita Venäjän johtoon ja toimia esimerkiksi veroparatiisiyhtiöissä .

Areenan omistaa Helsingin Halli Oy, jonka pääosakas on Arena Events Oy. Molempien yhtiöiden hallituksien puheenjohtaja on venäläinen liikemies Roman Rotenberg. Hän on Gennadi Timtšenko ohella areenan suurimpia omistajia. Roman Rotenbergin isä on Boris Rotenberg ja setä Arkadi Rotenberg. Timtšenko ja Rotenbergit ovat tunnettuja läheisistä suhteistaan Putiniin. Yhdysvallat ja Britannia ovat asettaneet liikemiehiä Venäjä-vastaisille pakotelistoille.