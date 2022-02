Jääkiekkoliitto vaatii Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemista ulos MM-jääkiekosta

Urheilumaailma on reagoinut muutenkin Venäjän sotatoimiin, sillä Venäjältä on siirretty tai peruttu useita kansainvälisiä urheilutapahtumia sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime viikolla. Muun muassa jalkapallon Mestarien liigan finaali on siirretty pois Pietarista. Jääkiekossa Jokerit päätti KHL-kautensa ennen pudotuspelien alkua ja Riian Dynamo vetäytyi kokonaan pois liigasta.