Leijonien huippumaalivahti Frans Tuohimaa yrittää päästä pois Venäjältä – ei tiedä, miten: "Tässä on nyt tilanne päällä"

Osa valtioista on kehottanut kansalaisiaan poistumaan Venäjältä. Esimerkiksi Italia suositteli väliaikaisesti maassa vierailevia kansalaisia palaamaan Italiaan. Suomen ulkoministeriö on suositellut välttämään kaikkea liikkumista Venäjällä.

– Nyt on aikamoinen sirkus käynnissä jokaikisen ulkomaalaispelaajan kohdalla, joka täällä vaikuttaa. Me olemme kaikki aika pattitilanteessa, tässä on nyt tilanne päällä. Kaikilla on ensisijaisesti mielessä, että pois pitäisi päästä, mutta se, että miten, sitä yritetään selvittää, Tuohimaa kertoo Yle Urheilulle puhelimitse.