Suomalainen painonnostaja lähtee hakemaan Ukrainan pakolaisia, linja-auto ja kuljettajat hankittu – "Voisin tehdä muutakin kuin voivotella kotisohvalla"

Anni Vuohijoen mukaan Ukrainan sotaa on ollut vaikea käsitellä. Linja-autokuljetuksen on tarkoitus lähteä kohti Puolaa jo tällä viikolla. Kuskit ja auto ovat jo löytyneet.

Painonnostaja Anni Vuohijoki mietti sunnuntai-iltana yhdessä kaverinsa urheilu- ja somevaikuttaja Laura Peipon kanssa, kuinka he voisivat auttaa Venäjän hyökkäyksen uhreja. Syntyi idea pakolaisten hakemisesta linja-autolla Puolasta Suomeen.

– Ajattelin, että kun pystyy vaikuttamaan, niin voisin tehdä muutakin kuin voivotella kotisohvalla. Siitä se ajatus lähti laukalle. Sitten kysyin Twitterissä, löytyisikö sieltä pari bussikuskia.

Vuohijoki ajatteli, että twiitti tuskin tavoittaa ketään. Maanantai-iltapäivällä kuskit olivat jo selvillä.

– Täytyy vielä sovitella aikataulut. Olemme löytäneet venäjän kielen tulkin. On tärkeää että meillä on ihminen, joka pystyy keskustelemaan paikallisten kanssa. Heillä voi olla sotatraumoja.

Maanantai-illalla myös linja-auto oli löytynyt.

Vuohijoki kertoo keskustelleensa ammattikuljettajien kanssa. Heidän mukaansa bussin hankkiminen Virosta olisi helpointa, sillä linja-auton siirtokulut laivalla ovat suuret. Vuohijoki suunnittelee, että bussissa voisi kuljettaa menomatkalla sairaalatarvikkeita ja ruokaa.

– Puolalla on tiukka tilanne, siellä on arviolta 300 000–400 000 pakolaista. Heidän on vaikea hoitaa sitä yksinään. Sitä pitäisi saada jaettua Eurooppaan.

Vuohijoki arvioi, että edestakaiseen matkaan kuluu kaksi tai kolme vuorokautta.

Sotaa on vaikea käsitellä

Venäläisten hyökkäys Ukrainaan ja paikallisten hätä ovat koskettaneet Vuohijokea, 33, syvästi. Vuohijoen mukaan hän on sen verran nuori, että vertailukohtaa omista kokemuksista ei ole. Viimeksi Euroopassa on ollut täysimittainen sota 1990-luvun alussa, kun Jugoslavia hajosi.

– Aina ollaan puhuttu Venäjästä ja Venäjän uhkasta, mutta sota on kuitenkin ollut aika kaukainen ajatus. Ei ole enää.

Vuohijoki kertoo, että hänen painonnostokavereitaan on jäänyt jumiin Kiovaan. Hän ei kerro heidän nimiään yksityisyydensuojaan vedoten.

– He eivät ole päässeet sieltä pois. Se on surullista. Ehkä senkin takia olen ottanut enemmän kantaa somessa kuin ennen, kun ajatelin, että urheilu ja politiikka ei kuulu yhteen. Sota on kuitenkin ihmisoikeuksien kannalta niin suuri tekijä, että mielestäni jokaisella on yksilöllinen vastuu hoitaa asiaa.

Vuohijoen painonnostokavereita on jumissa Kiovassa. Kuva: Yle/Sebastian Backman

Vuohijoelle Ukrainan sota on ollut absurdi asia, jota on ollut vaikea käsitellä. Tietämättömyys lisää turvattomuutta. Hän on pyrkinyt seuraamaan asiantuntijoiden näkemyksiä.

– Esimerkiksi sotatieteiden varaprofessori Antti Paronen puolustusvoimilta on kertonut avoimesti, miten sota toimii ja miksi esimerkiksi ydinaseuhkauksia tehdään. Kun olen lukenut niitä ja muita järkijuttuja, niin se on rauhoittanut omaakin mieltäni.

Linja-automatka vaatii yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa

Vuonna 2018 painonnoston EM-kisoissa pronssia saavuttanut Vuohijoki ystävineen on saanut apua käytönnön kysymyksiin espoolaiselta Toivo -vapaaehtoisyhdistykseltä, joka on järjestänyt jo aiemmin apukuljetuksia.

Mikä tahansa bussi ei välttämättä pääse Puolaan, sillä rajoilla on paljon liikennettä. Asiat pitää hoitaa etukäteen viranomaisten kanssa. Vuohijoki on saanut yhdistykseltä niiden tahojen yhteystiedot, joille kuljetuksesta pitää ilmoittaa. Puolan organisoivalle taholle pitää etukäteen pitää ilmoittaa, kuinka monta ihmistä pystyy ottamaan kyytiin. Viranomaisilta saa tiedot kyytiin otettavista ihmisistä ja noutopaikoista.

– Yhteen bussiin ei ihan 300 000 ihmistä mahdu, mutta jos vaikka 50, niin se olisi jo eteenpäin, lääkärinä työskentelevä Vuohijoki sanoo.

Vuohijoki kertoo, että projektilla ei ole ulkopuolista rahoittajaa. Projektissa on Vuohijoen mukaan kolme naista.

Kallein kuluerä on Vuohijoen mukaan bussin kuljetusmaksu Virosta. Myös ruoka-asiat pitää vielä järjestää. Matkaan on tarkoitus lähteä tämän viikon sunnuntaina.