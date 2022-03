KHL-seura ei päästä ulkomaalaispelaajiaan pois – Leijonien maalivahti on jumissa Venäjällä: "Tuntuu väärältä olla täällä"

Tuohimaa, 30, on halunnut poistua maasta siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi viime torstaina Ukrainaan ja aloitti naapurimaassaan sotatoimet.

– Olen edelleen jumissa (Venäjällä). On aika aseistariisuttu olo. Pois pitäisi päästä ja kaikki varmaan haluaisivat pois, mutta tällä hetkellä ne keinot, mitä on, ovat aika rajalliset. Vaihtoehdot ovat vähissä, Tuohimaa kertoo.

Kuva: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Tuohimaa pelaa ensimmäistä kauttaan KHL:ssä. Aiemmin hän on edustanut SM-liigassa HIFK:a ja SaiPaa.

Itä-Uralilla, lähellä Kazakstanin rajaa sijaitsevasta Tsheljabinskista on Helsinkiin matkaa tietä pitkin noin 2 800 kilometriä. Koska Euroopan unioni on sulkenut ilmatilansa venäläiskoneilta, ei lentoteitse kotiin palaaminen ole mahdollista.

Pitkien etäisyyksien ja heikkojen kulkuyhteyksien lisäksi ongelma on sopimuksen purkaminen.

– Totta kai me yritämme rauhallisin keinoin päästä pois, että saisimme luvan lähteä, mutta sitä ei ole tältä suunnalta todellakaan tulossa. Jos kyse olisi vain siitä, että maksaisit yhden kuukauden palkan pois, jos se olisi niin helppoa, lähtisin saman tien. Kyse on muistakin kuin rahallisista riskeistä, Tuohimaa toteaa.

– Ei. Paikallisten käsitys tilanteesta on täysin eri kuin meillä. Ymmärryksen saaminen ei ole ihan helppoa, Tuohimaa huokaa.

Tuohimaan mukaan suomalaispelaajat ovat olleet yhteydessä suomalaisviranomaisiin, mutta asioiden selvittely on vienyt aikaa, eikä kaikkiin kysymyksiin ole löytynyt vastausta.

– On epätietoisuus siitäkin, minkälaisen säännöstön alla olemme ja minkälaisilla sakkosummilla uhataan, jos täältä omin päin lähtee. Olemme vieraan maan koneistossa, vieraan maan säännöillä ja isojen sakkouhkien alla.

Kuva: All Over Press / Emil Hansson

Tuohimaa on pitänyt tiiviisti yhteyttä muiden Venäjällä kiekkoilevien suomalaisten kanssa. KHL-pudotuspeleihin osallistuu 16 suomalaispelaajaa. Keskustelu on ollut huolestunutta. Samassa veneessä ovat myös muut ulkomaalaispelaajat.

Suomalaisista KHL-pelaajista Markus Granlund vahvisti keskiviikkona Yle Urheilulle , että hän on jättänyt seuransa Salavat Julajev Ufan. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.

– Jotkut pelaajat pääsevät pois alle viikossa, mutta se ei ole mikään ratkaisu tähän ongelmaan. Tietynlainen kollektiivi pitäisi löytää. Jos jonkun joukkue vain voittaa ja voittaa, joutuu olemaan jumissa täällä pari kuukautta. Sellainen pelaaja on ihan eri tilanteessa, Tuohimaa sanoo.

Pekingin kultajuhlista surkeisiin tunnelmiin

Venäjällä pelaavien jääkiekkoilijoiden tilanne on ollut esillä muun muassa siksi, että moni heistä, myös Tuohimaa, oli mukana Suomen joukkueessa, joka voitti kultaa Pekingin olympialaisissa vain kymmenen päivää sitten.

– Me jääkiekkoilijat olemme vain jäävuoren huippu. Tuntuu, että me urheilijat olemme se julkinen porukka, mutta me olemme vain pieni osa isoa ongelmaa, kun suomalaisia pitäisi saada täältä pois, Tuohimaa sanoo.