Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät sittenkään pääse Pekingin paralympialaisiin – Suomen paralympiakomitean puheenjohtaja: "Ainoa oikea päätös"

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu Pekingin talviparalympialaisista, kertoo Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) tiedotteessaan.

Rautio on tyytyväinen, että IPC pystyi reagoimaan nopeasti saamaansa palautteeseen.

– Tietysti tämä oli ainoa oikea päätös tässä tilanteessa. Hyvä, että jäsenistöä kuunneltiin ja ymmärrettiin tilanteen vakavuus. Olympia- ja paralympiarauhaa on rikottu, ja ihmisillä on hätä sekä kärsimys Ukrainassa.

– Urheilijoiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää meille. Tilanne kisakylässä on eskaloitumassa ja se on muuttunut kestämättömäksi. Suojellaksemme paralympialaisten integriteettiä ja urheilijoita päädyimme siihen, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset saa kilpailla, Parsons totesi.