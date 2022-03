Ukrainan suurimmat tähdet vetoavat tunteikkaasti urheiluyhteisöön saadakseen apua maalleen – "En voi katsoa maani tapahtumia itkemättä"

Klitshkot ovat olleet näkyviä hahmoja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vitali Klitshko, 50, on ollut aktiivisesti mukana politiikassa urheilu-uransa jälkeen. Hän on nykyisin Kiovan pormestari ja näyttäytynyt medialle muun muassa univormuun pukeutuneena ja taistelutahtoa uhkuen.

Myös Vladimir Klitshko, 45, on julkaissut tunteikkaita viestejä maansa puolesta ja kertonut liittyneensä reserviin. Muun muassa The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) hän ilmoittautui Kiovassa alueellisiin puolustusjoukkoihin.

Andri Shevtshenko: "Hirveitä asioita tapahtuu siellä"

Ex-jalkapalloilija, hyökkääjälegenda Andri Shevtshenko, 45, on edelleen yksi maansa tunnetuimpia urheilunimiä, sillä hän valmensi Ukrainan maajoukkuetta vielä viime kesän EM-kisoissa. Englannissa asuva Shevtshenko on kertonut maansa tilanteesta tunteikkaasti brittikanava Sky Sportsille (siirryt toiseen palveluun) .

– Olen niin ylpeä ollessani ukrainalainen. Tämä on todella vaikea hetki maalleni, sen ihmisille sekä perheelleni. Äitini ja siskoni ovat Kiovassa, ja hirveitä asioita tapahtuu siellä. Ihmisiä kuolee, lapsia kuolee, raketit osoittavat talojamme, Shevtshenko sanoi viime torstaina.

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Shevtshenko on pysynyt Englannissa Venäjän hyökkäyksen käynnistyttyä. Hän on kertonut työskentelevänsä humanitaarisen avun saamiseksi maahansa ja paljastaakseen julmuuksien laajuuden, joita hänen maansa kokee. Shevtshenko sanoi, että hänen tavoitteenaan on saada ihmiset ymmärtämään tilanne ja sen inhimillinen puoli.