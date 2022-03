Iso joukko venäläisiä shakin huippupelaajia vaatii Putinille osoitetussa avoimessa kirjeessä sodan lopettamista Ukrainassa

Shakki on yhä iso laji Venäjällä. Sen edeltäjä Neuvostoliitto oli shakin todellinen mahtimaa. 1900-luvun loppupuolella pelilautoja hallitsivat muiden muassa Boris Spasski , Anatoli Karpov ja Garri Kasparov , joka tosin kääntyi isäntiään vastaan ja on edelleen poliittisesti aktiivinen. Nykyään Kasparovin kritiikki osuu Venäjän presidentti Vladimir Putiniin .

– Shakki opettaa ottamaan vastuuta teoista; jokaisella siirrolla on merkitystä ja virhe voi viedä kohtalokkaaseen pisteeseen, josta ei ole paluuta. Tämä oli urheilua, mutta nyt ihmiselämät, ihmisoikeudet ja vapaudet, ihmisarvo ja maidemme (Venäjän ja Ukrainan) nykyisyys ja tulevaisuus ovat vaakalaudalla, kirjeessä muotoillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Allekirjoittajien joukosta puuttuu Karpov, joka on Venäjän parlamentin alahuoneen, duuman, jäsen. Hän äänesti Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamisen puolesta ja on nykyään EU:n pakotelistalla.

Shakkiolympialaiset pois Moskovasta

Maailman shakkiliitto FIDE on samoilla linjoilla muiden kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa. Sen alaisia turnauksia ei toistaiseksi pelata Venäjällä eikä Valko-Venäjällä. Kisoista suurimmat eli joka toinen vuosi käytävät shakkiolympialaiset siirretään pois Moskovasta.

FIDEn päätös oli yksimielinen. Asian tekee erikoiseksi se, että järjestön presidentti on Venäjän taloudesta vastaavana varapääministerinä vuosina 2012-18 toiminut Arkadi Dvorkovits .

– FIDEn toiminta on ollut Venäjä-vetoista. Dvorkovitsin johdolla se on mennyt parempaan suuntaan. Olen positiivisesti yllättynyt, että FIDEllä on ollut selkärankaa tuomita Venäjän toimet Ukrainassa, Suomen Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen sanoo.