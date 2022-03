Yhdysvaltalainen olympiavoittaja pidätettiin Venäjällä – jopa 10 vuoden vankeustuomio uhkaa

Kahden olympiakullan ja naisten NBA-liigan (WNBA) seitsemänkertainen tähdistöpelaaja Brittney Griner , 31, on pidätetty Venäjällä huumesyytteiden vuoksi.

Griner pidätettiin Sheremetjevon lentokentällä lähellä Moskovaa. Hän on ollut pidätettynä jo kolmisen viikkoa ja häntä uhkaa 5-10 vuoden mittainen vankeustuomio huumeiden salakuljetuksesta.

New York Times epäilee (siirryt toiseen palveluun), että pidätyksen taustalla saattaa olla poliittisia motiiveja. New York Timesin toimittaja Jonathan Abrams kirjoittaa, että Venäjä on pidättänyt ja tuominnut viime vuosien ajan Yhdysvaltain kansalaisia perusteilla, jotka ovat Yhdysvaltain viranomaisten mukaan tekaistuja.