Putin rakensi pitkään urheilukoneistoa, mutta veti hyödyt pöntöstä alas – tutkija näkee, että käsillä on urheilulle historiallinen mahdollisuus

Urheilun merkitys Venäjän valtiolle on ollut vuosikymmeniä suuri, ja maan valtiojohdon suhde urheiluun on ollut varsin tiivis. Turun yliopiston tutkija Markku Jokisipilän mukaan maailman suurimmista valtioista Venäjä on ollut juuri se, jossa tämä on ollut kaikkein leimallisinta.

Etenkin Vladimir Putinin aikakaudella valtiojohto on panostanut kovasti, että venäläinen urheilu menestyisi kansainvälisesti. Myös siihen on satsattu, että Venäjä saa järjestettäväkseen mahdollisimman paljon megatapahtumia.

Siksi Jokisipilän mielestä on ollut erittäin tärkeä, että urheilu on osallistunut Venäjän vastaisiin pakotteisiin maan hyökättyä Ukrainaan.

– Urheilu antaa omalta osaltaan selkeän viestin. Tällainen sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän avoin haastaminen aseellista väkivaltaa käyttämällä ei kertakaikkiaan ole hyväksyttyä, Jokisipilä sanoi Urheilustudiossa.

Jokisipilä on ollut ilahtunut urheilun yhteisestä rintamasta, sillä urheilun "ansioluettelo" vastaavissa toimissa ei ole viime vuosina ollut kovinkaan mairitteleva. Viimeisen 20 vuoden aikana arvokisoja on myönnetty muun muassa maille, jotka polkevat ihmisoikeuksia.

– Yhtä lailla voidaan myös miettiä niitä keskusteluja, joita kerta toisensa jälkeen on käyty siitä, mikä on Kansainvälisen olympiakomitean suhde ihmisoikeusajatteluun ja demokratian tukemiseen, Jokisipilä totesi.

Venäjän urheiluun hyvin perehtynyt Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen kertoi Urheilustudiossa, että Venäjän valtiojohdon tiivis suhde urheiluun on mahdollistanut etenkin yksilöurheilijoille paljon.

– Moni yksilöurheilija saa hyvää palkkaa siitä, että urheilevat ja he pystyvät rakentamaan uraa. Heille on alusta asti kerrottu, että tämä on valtiovallan ansiota ja teillä on presidentti, joka rakastaa urheilua niin paljon, että hän panostaa teihin. Kyllä he tietävät, keneltä raha tulee, Leppänen sanoi.

Miksi venäläisurheilijat ovat hiljaa?

Ukrainalaisurheilijat ovat käyttäneet omaa julkista asemaa tuomitakseen sodan ja näyttääkseen, mitä maassa tapahtuu. Venäläisurheilijoiden reaktiot ovat olleet toisenlaisia.

Leppäsen mukaan venäläisten urheilijoiden keskuudessa on kaksi ääripäätä: heitä, jotka tukevat sotaa ja heitä, jotka tuomitsevat sen. Ylivoimainen enemmistö pysyy hiljaa.

– Joitain ulostuloja on tullut. On sanottu, että vastustetaan sotaa, mutta sehän ei kerro siitä, kenen syynä sotaa pidetään tai ketä vaaditaan lopettamaan se.

– Se on ollut tietynlainen keskitie, mitä valtaosa urheilijoista kulkee. Eli joko ei sanota mitään tai sanotaan jotain sellaista, mitä ei vahingossakaan voida tulkita Venäjän vallanpitäjien vastaiseksi.

Yksi tällaisista täysin hiljaa pysyvistä urheilijoista on ollut korkeushyppääjä Marija Lasitskene. Vielä Tokion olympialaisten aikaan Lasitskene poseerasi ukrainalaisen pronssimitalisti Jaroslava Mahutshihin kanssa ja viestitti, että tapahtui politiikassa mitä tahansa, urheilijat pitävät yhtä.

– Nyt hänen ukrainalaiset kollegansa ovat yrittäneet pyytää venäläisiä haastamaan vallanpitäjiä, kyseenalaistamaan sotaa ja tekemään jotain, mutta Lasitsekene on pysynyt visusti hiljaa, Leppänen sanoi.

Venäläinen Marija Lasitskene ja ukrainalainen Jaroslava Mahutshih poseeraavat yhdessä kuvaajille Tokion olympialaisissa. Kuva: Getty Images

Leppäsen mukaan urheilijat voivat painia myös moraalista ristiriitaa vastaan. Esimerkiksi Lasitsekene nimitettiin muutama vuosi Venäjän armeijan kapteeniksi, aivan kuten hiihtotähti Aleksandr Bolshunov nimitettiin Pekingin menestyksen myötä.

– Urheilija oppii olemaan niin iso osa koneistoa, että sitä on ehkä vaikea käsittää. Hän saattaa olla jopa tietynlainen sotilas siinä systeemissä. Ristiriita on aikamoinen, kun toisaalta on ystävyyssuhde, tietynlainen moraalikäsitys ja etiikka. Toisaalta on järjestelmä, jonka kiinteä palanen on.

Moukarinheiton EM-mitalisti Sergei Litvinov kertoi tällä viikolla Yle Urheilun haastattelussa, että moni urheilijakin näkee, mihin suuntaan tilanne Venäjällä menee.

Sortojärjestelmä pahenee, kansan suuta tukitaan, rauhanomaisia mielenosoituksia hajoitetaan ja langetetaan vankeustuomioita. Se lietsoo pelkoa, eivätkä urheilijat välttämättä pelkää vain itsensä puolesta.

– Heillä on yhtä lailla sukua ja perhettä Venäjällä. He kokevat, että siinä on sitten isompi yhteisö vaarassa, Leppänen sanoi.

Jokisipilä ei lähtisikään moralisoimaan heitä, jotka ovat hiljaa, koska tilanne Venäjällä on erilainen kuin mihin länsimaalaiset ihmiset ovat tottuneet.

– Kyllähän me olemme nähneet, kuinka vaikeaa esimerkiksi poliittisen toisinajattelun harjoittaminen Venäjällä on. Näiden urheilijoiden on pakko ottaa huomioon monenlaisia asioita, kun he miettivät, lähtevätkö julkisesti tätä järjestelmää tuomitsemaan, Jokisipilä sanoi.

Jokisipilän mielestä voi kuitenkin jossain määrin sanoa, että venäläiset ovat kollektiivisesti vastuussa siitä, että heillä on Putinin kaltainen hahmo johdossa.

– Putin on onnistunut äärimmäisen hyvin luomaan tilanteen, jossa vedetään yhtäläisyysmerkit venäläisen isänmaallisuuden ja Putinin tukemisen välillä. Tämä on se kytkentä, mikä pitäisi purkaa. Koska en usko, että venäläinen patriotismi välttämättä mihinkään katoaa. Se pitäisi jotenkin saada kytkettyä irti Putinista, Jokisipilä totesi.

Historiallinen tilaisuus puhdistaa oma pesä

Jokisipilän mielestä urheiluyhteisö ei voi tehdä paljon muuta kuin mitä se on jo nyt tehnyt. Venäjän sulkeminen kansainvälisen urheilujärjestelmän ja -yhteisön ulkopuolelle on pakotearsenaalin kovimpia konsteja ja se on nyt käytössä. Jokisipilä muistuttaa, että urheilu on vain urheilua.

– Ukrainan kriisin ratkaisemisen velvoite pitää sijaita poliittisten päätösten tekijöiden ja kansainvälisen järjestelmän, valtioiden tasolla. Urheilulla on vain tietty rajansa, vaikka sillä onkin mahdollisuuksia vaikuttaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on käyttänyt tehokkaasti valtaa kansainvälisessä urheilussa. Kuvassa Putin Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantinon kanssa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Jokisipilä näkee, että urheilulla on historiallinen tilaisuus puhdistaa omaa pesäänsä. Kansainvälinen urheilu on hänen mukaansa koko historian ajan houkutellut puoleensa kaikenlaisia "rosvoparoneita" ja nyt tällaiset kytkökset on mahdollista purkaa.

– Ehkä nyt on saavuttu jonkinlaiselle viimeiselle pisteelle ja ruvetaan tosissaan miettimään, mitä tarkoittaa, kun aina sanotaan, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea keskenään.

Urheilussa riittää tosin puhdistettavaa. Kiinassa kisattiin juuri olympialaiset ja paralympialaiset ovat menossa, jalkapallossa pelataan MM-kisat Qatarissa ja ensi vuoden jääkiekon MM-kisat ovat yhä Venäjällä. Kaikki nämä maat ovat olleet otsikoissa ihmisoikeuksien polkemisen takia.

– On metafyysinen kysymys, kuka urheilun omistaa. Sitä on hyvä pohtia ja miettiä, miten urheilu on päätynyt niin vahvasti esimerkiksi Kansainvälisen olympiakomitean taskuun. Onko se tilanne, jota voidaan perustella? Jokisipilä kysyi.

Pehmeän vallankäytön aika on ohi

Yksittäisille urheilijoille pakotteet tarkoittavat sitä, että monelle oma urheilu-ura voi todennäköisesti olla ohi. Litvinov sanoi haastattelussaan, että tällä hetkellä urheilu on Venäjällä loppunut, eikä hän käsitä, miten urheilu voisi maassa edes kehittyä.

Putin on satsannut valtavasti aikaa ja rahaa saadakseen urheilun megatapahtumia Venäjälle ja urheilukoneiston menestymään. Jokisipilän mielestä tämä on nyt historiaa ja Venäjän urheilu maksaa kovimman laskun tiiviistä kytköksestä valtion hallintoon.

– On täysin hämärän peitossa, mikä venäläisten urheilijoiden rooli kansainvälisessä urheilussa tulee olemaan. Sen voi aika turvallisesti ennustaa, että tässä puhutaan useiden vuosien perspektiivistä, ennen kuin mihinkään normaaliin tilanteeseen koskaan tullaan palaamaan, Jokisipilä sanoi.

Norjan naisten viestijoukkue välitti oman viestinsä maailmalle Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupissa. Kuva: Tomi Hänninen

Hänen mielestään Venäjä on koulukirjaesimerkki urheilulle siitä, mitä pahimmassa tapauksessa voi tapahtua, kun urheilu on liian tiiviissä yhteistyössä poliitikkojen ja valtion johdon kanssa.

Jokisipilä uskoo, että Putin on nyt vetänyt kaikki urheilulla saamansa hyödyt vessanpöntöstä alas ja osoittanut, että pehmeän vallankäytön aika on ohi

– Kyllä Putin on ajattelussaan siirtynyt nyt sellaiselle tasolle, että urheilulla ei oikeastaan ole enää mitään merkitystä, Jokisipilä sanoi.