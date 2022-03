Niko Vuorinen tehtaili suomalaista miekkailuhistoriaa, matkalla kukistui Rion olympiavoittaja – "Ei meiltä ole matkaa Ukrainan sotatantereelle kuin 200 kilometriä. Ihmisyys velvoittaa puhumaan tosiasioista"

– Hyvä onnistuminen! Turnaus kuului maailmancupin ohjelmaan, mutta oli arvoltaan GP-kisa, joita on vuodessa kaikkiaan vain kolme. Se on vähän vastaava niin kuin tenniksessä Grand Slam-turnaus, selvitti tyytyväinen Vuorinen.

Vuorinen sijoittui toisen kerran urallaan maailmancupissa kolmanneksi, aiempi tuli Vancouverissa vuonna 2017. Vancouverin kilpailu ei ollut arvoltaan GP-koitos, joten Vuorinen piti itse Unkarin saavutusta uransa kovimpana tekona. Hän on ainoa suomalaismies, joka on mitaleille lajin maailmancupissa yltänyt.

– Koska tämä on GP-kisa, niin tästä saa hyvällä kertoimella maailmanlistan pisteitä. Laskeskelin, että nousisin tällä pronssilla parikymmentä sijaa ylöspäin jopa 16:nneksi. Tämä on miekkailussa kova juttu, sillä silloin ei tarvitse hankalia alkukarsintoja ollenkaan.

Vuorisen ikä ei ole menestyseste Pariisiin

– Tänään täällä voitti Lontoon vuoden 2012 olympiavoittaja, joka on minusta pari vuotta vanhempi. Rion olympialaisissa hopealle tuli unkarilainen, joka oli 41-vuotias. Miekkailussa kolmessakympissä pahimmat "kuumakalleilut" poistuvat, ja tilalle tulevat taktilliset asiat. Edellytys on tietysti, että pysyy hyvässä fyysisessä kunnossa, Helsingin Miekkailijoiden edustaja opastaa.

Venäjän sotatoimet ahdistavat myös Vuorista

– Liitossa on tietysti pelkoa rahoituksesta. Eikä ihme, kun esimerkiksi vuonna 2020 peräti 93 prosenttia rahoituksesta tuli siltä yhdeltä mieheltä. Normaalivuonna sieltä on tullut rahoitusta sellaiset 60 prosenttia. Onhan tämä aivan liikaa, kun kaveri on kuitenkin sanktiolistalla. Lompakkoon on tulossa iso lovi, tietää Vuorinen.