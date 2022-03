Teräväinen kruunasi juhlapelinsä maalilla, Raanta loisti tolppien välissä – katso

Teräväinen on kerännyt urallaan 500 ottelussa 350 pistettä (112+238). Tällä kaudella hän on summannut 51 kamppailusta 46 (16+30) tehopistettä.

– On aina mukavaa tehdä maali. Se oli meille tärkeä maali, sillä pääsimme sen myötä paremmin peliin mukaan. On aika hienoa, että sain 500 peliä täyteen. Toivottavasti näitä tulee vielä paljon lisää, Teräväinen sanaili.

– Antti on ollut viime aikoina todella hyvä. Hänellä on nyt paljon itseluottamusta. Hän on todella hyvä maalivahti ja kaveri. Se näkyy, että hän on saanut viime aikoina enemmän vastuuta, Teräväinen kehui Raantaa.