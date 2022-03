Lauri Markkanen loisti Clevelandin voitossa – "Meillä oli tunne, että meidän oli saatava pelimme takaisin raiteilleen"

Cavaliersilla on jo ennestään loukkaantumishuolia vaikka muille jakaa, sillä takamiehistöstä puuttuvat niin pitkäaikaispotilaat Collin Sexton ja Ricky Rubio kuin myös Rajon Rondo ja Caris LeVert . Myös Darius Garlandilla on terveyshuolia.

– Minun on pelattava enemmän (sentterinä) ja Loven on pelattavan minun paikallani (isona laitahyökkääjänä). Meillä on vielä kolme isoa jätkää - minä, K-Love ja Lauri. Pituutta riittää yhä, Mobley sanaili ESPN:lle.