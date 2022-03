Matti Suur-Hamarin tunteenpurkauksen taustalla on esikoisen syntymä ja läheisen kuolema – Ronja-puoliso kertoo koskettavasta hetkestä kotikatsomossa

Matti Suur-Hamari on Suomen lippu hartioillaan haastattelupisteellä. 35-vuotias Rovaniemellä syntynyt Suur-Hamari on juuri voittanut uransa toisen paralympiakultamitalin. Edellinen tuli neljä vuotta sitten Etelä-Korean Pyeongchangissa.

Neljään viime vuoteen on mahtunut paljon Suur-Hamarin elämässä.

– Ajattelen, että kilpailemalla ja kehittämällä lajia he kunnioittavat Mikon muistoa. He näyttävät Mikolle tuolla jossain, että näin me näitä sinun oppejasi kilpailussa toteutamme, Rajala sanoo.