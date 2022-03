Mia Heikuri, 35, palasi huippu-urheiluun nopeasti synnytyksen jälkeen ja pani kaikki säästönsä peliin, jotta voisi urheilla ammattimaisesti

Hoitovapaalla Mia Heikuri on saanut puuhailla päivät Otto-pojan kanssa.

Rakkaus lajiin.

Se on pitänyt Mia Heikurin, 35, jääkiekon parissa jo lähes kolme vuosikymmentä aina siitä lähtien, kun Teemu Selänne sai kaikki pihan lapset innostumaan jääkiekosta.

Heikurikin halusi pelaamaan. Isä heltyi, ja pian Heikuri oli poikien mukana kiekkokoulussa.

Välillä rakkaus on rakoillut: esimerkiksi silloin, kun Heikuri tahkosi Itä-Helsingin Kiekon kanssa karsintasarjaa ja kun joukkueen toiminta lopulta päättyi kokonaan.

Usko on toisinaan ollut koetuksella. Välillä Heikuri on pitänyt taukoa, mutta aina veri on vetänyt takaisin kaukaloon.

Pitkä yhteinen matka on vaatinut myös uhrauksia, etenkin suuria taloudellisia sellaisia.

– Kaikki säästöt on käytetty. Pelaamisesta ei makseta minulle mitään, ja kotihoidon tuki on aika pieni. Tähän kauteen mentiin all in -meiningillä, Heikuri kertaa lapsiperheiden suosiman vantaalaislähiön leikkipaikalla.

Saara Niemi on toiminut HIFK:n naisten päävalmentajana vuodesta 2018 lähtien. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Naisten Liigassa suurin osa pelaajista maksaa yhä lähemmäs 2 000 euroa kaudessa siitä, että saa pelata pääsarjassa. Osassa joukkueista pelaajat maksavat pelireissuilla hotellit ja ruoat itse.

Näin siitä huolimatta, että viimeiset neljä vuotta nais- ja tyttökiekko on ollut yksi Jääkiekkoliiton strategian painopisteistä. Vuonna 2018 Naisten Liigan johtoryhmän puheenjohtajaksi valittu Eeva Perttula nosti Yle Urheilun haastattelussa yhdeksi päätavoitteistaan sen, ettei pelaajien tarvitsisi ainakaan maksaa pelaamisesta.

Tilanne ei ole neljässä vuodessa juuri parantunut.

Heikuri on kuitenkin onnekas, sillä hän pelaa HIFK:ssa. Helsinkiläisjoukkueessa pelaajat eivät joudu maksamaan kausimaksujaan itse.

En gång alltid

Perinteisen helsinkiläisseuran edustaminen on ollut pääkaupungissa syntyneelle ja varttuneelle Heikurille unelma.

– Niin kauan kuin muistan, ketä kannattaa, on se aina ollut HIFK. Simo Saarinen (toim. huom. HIFK:ta koko uransa Suomessa edustanut jääkiekkopuolustaja) oli aikanaan urheiluyläasteellani opettajana ja lätkävalmentajana, Heikuri muistelee.

Helsingin IFK oli yksi kymmenestä mukana olleesta joukkueesta, kun Naisten Liiga perustettiin vuonna 1982. Vuosina 1988 ja 1989 HIFK sijoittui jopa pronssille, kunnes naisten edustustoiminta seurassa loppui.

Toiminta herätettiin uudestaan eloon 2010-luvun loppupuoliskolla. Virallisesti Stadin Gimmat aloitti taipaleensa Mestiksestä kaudella 2018–2019. Joukkueen runko koostui niin ikään Mestiksessä pelanneesta HIFK:n yhteistyöseura Red Wingsistä, jossa myös Heikuri oli mukana.

Projektia hän kuvailee nousujohteiseksi. Seura nousi Naisten Liigaan jo ensimmäisen Mestis-kautensa päätteeksi. Kaudella 2019–2020 se sijoittui vielä seitsemänneksi, mutta viime kaudella tuloksena oli jo pronssiset mitalit.

– Tähän on satsattu todella paljon seuran puolesta. Valmennuksen ja muun taustan kanssa on tehty pitkäjänteisesti todella hyvin töitä.

Saara Niemi on valmentanut HIFK:ta Mestiksestä asti. Viime kaudella hänet palkittiin Naisten Liigan parhaana valmentajana. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Myös Heikurin oma ura sai nosteen punanuttuun siirtymisen myötä.

– Laadukas valmennus sai omankin tekemisen uudelle tasolle.

Joukkuetta valmentaa Naisleijonien valmennusrinkiin vastikään nimetty Saara Niemi. Kolminkertainen MM-pronssimitalisti ja olympiapronssimitalisti joutui lopettamaan peliuransa 25-vuotiaana polvivaivojen takia.

Peliuran jälkeen tie vei Jääkiekkoliiton taitovalmentajaksi ja kävipä Niemi Kiinassakin valmentamassa Kunlun Red Starin Venäjän liigassa pelaavaa joukkuetta. Yhden täysipäiväisen valmentamiskauden jälkeen tie toi takaisin HIFK:n uuteen projektiin.

Viime keväänä joukkueensa pronssille johdattanut Niemi palkittiin kauden päätteeksi liigan parhaana valmentajana.

Mia Heikurin rooli on vaihdellut kolmos- ja neloskentässä. Kuva: Tomi Hänninen/ Yle

Myös jääkiekko naisten lajina on mennyt Heikurin pelivuosina hurjasti eteenpäin. Luisteluun ja itse peliin kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin aikaisemmin.

Seurat panostavat huomattavasti enemmän myös naisten toimintaan.

– Silloin kun aloitin SM-sarjassa, ei ollut juurikaan päätoimisia valmentajia. Jääajat olivat myöhäisiä, huoltoa ei ollut, itse teroitettiin luistimet... Hommat rullaavat nykyään eri tasolla, Heikuri listaa.

Toiminta on mennyt kohti huippu-urheilun vaatimuksia. HIFK:ssa siihen on kiinnitetty paljon huomiota ja seura on tukenut naisten toimintaa.

– Aina voisi toki huomioida enemmänkin! Olemme vierailleet muutamia kertoja kaudessa Nordiksella, toivottavasti miehetkin tulisivat meidän peleihin, Heikuri heittää.

Naisten Liigassa seitsemällä kymmenestä joukkueesta on päätoiminen valmentaja. Päätoimisia pelaajia on sen sijaan todella vähän. Esimerkiksi HPK:hon olympiaunelman vuoksi alkukaudeksi saapunut Noora Räty kertoi Suomeen muuttamisen ja pelaamisen maksaneen hänelle noin 20 000 euroa omista säästöistä.

– Suomessa ei vielä ole sellaista ammattilaisuutta, lähes kaikki käyvät töissä tai opiskelevat. Kiva huomata, että asiat menevät eteenpäin, mutta toivoisi, että ne menisivät paljonkin eteenpäin.

HIFK:n naisille pelaaminen on maksutonta. Kaikissa Naisten Liigan joukkueissa näin ei ole. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

HIFK-nutussa pelaaminen on yksi Heikurin pitkäaikaisista unelmista, mutta ei suinkaan ainoa. Unelmista suurin toteutui kesällä 2020, kun kauan odotettu Otto-poika syntyi. Joukkueen peleistä ja harjoituksista Heikuri oli jäänyt pois jo puolisen vuotta aiemmin.

– Se ei ollut lainkaan vaikeaa, kun lasta oli niin pitkään toivonut ja haaveillut. Olin loppukauden vähän valmennuksessa mukana.

Nopea paluu pelikentille

Moni naisurheilija päättää uransa synnytykseen, mutta Heikurilla se ei kuulunut suunnitelmiin.

– Oma urani lähti vähän kuin uuteen nousuun HIFK:n myötä. Pääsin hyvään kuntoon. Ajatus oli, että se tulee, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei ollut itsestäänselvää, että ura jatkuu. Ajatuksena oli, että jos kaikki menee hyvin, ura jatkuu, Heikuri kertaa.

Vaikka synnytys tapahtui keisarileikkauksella, oli Heikuri kaukalossa jo pari kuukautta synnytyksestä. Hän kävi muutaman kerran äitiysfysioterapeutilla ja aluksi vauhtia haettiin HIFK:n naisten harrasteryhmän mukana.

– Sieltä hain vähän tuntumaa. Vauva oli niin pieni siinä kohtaa, että hänen ehdoillaan mentiin. Alkuun imetin, joten hän rytmitti vielä niitä hetkiä. Muutaman kerran hän oli katsomossa äitini kanssa ja katselin sinne, että nyt vauva ei rauhoitu, täytyy jättää homma kesken ja mennä syöttämään, Heikuri muistelee nauraen.

Kroppa palautui kuitenkin synnytyksestä hyvin.

– Iso apu oli, että olin hyvässä kunnossa jo ennen raskautta. Se edesauttoi palautumista.

Huipulle paluu vaati kuitenkin töitä. Heikuri kertoo treenanneensa parhaimmillaan jopa kahdeksan kertaa viikossa.

Heikuri ehti pelata Naisten Liigassa syksyllä 2019 parisenkymmentä ottelua ennen kuin jäi raskauden vuoksi peleistä pois. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Jääkiekkoilevilta miehiltä harvemmin kysytään, miten perhearjen ja peliuran yhdistäminen onnistuu. Kiekkoa pelaavilla naisilla palettiin yhdistyy usein pelaamisen ohella vielä päivätyö. Heikuri kiittelee kotoaan saamasta tuesta, sillä puolison vuorotyö mahdollistaa sen, että hän on päässyt iltaisin harjoituksiin ja viikonloppuisin peleihin.

Myös puoliso viihtyy pojan kanssa, ja kotiotteluissa perhe on tuttu näky katsomossa kannustamassa äitiä.

Rullakiekko auttoi ulkomaille

Heikuri on tällä hetkellä hoitovapaalla sairaanhoitajan työstään. Naisten Liigan yli kaksi kuukautta kestäneen olympiatauon aikana hän teki hieman keikkatöitä, ja paluu työhön odottaa heti kauden päätyttyä keväällä.

– Saa nähdä, miten arki lähtee rullaamaan, onko energiaa tai aikaa urheilulle. En osaa vielä ajatella. Olen keskittynyt vain tähän kauteen, Heikuri paljastaa.

Panostus on kannattanut, sillä tällä kaudella HIFK taistelee tosissaan mestaruudesta. Joukkue voitti viime viikon keskiviikkona ensimmäistä kertaa liigahistoriassa paikalliskamppailussa Kiekko-Espoon 5–1 ja on sarjassa nyt toisena. Pronssijuhliin päättyneen viime kauden jälkeen joukkueella on tälle kaudelle vain yksi tavoite.

– Mestaruus on ollut tavoitteena alusta asti. Ei viime kauden jälkeen oikein muuta voi asettaakaan.

Mia Heikuri nauttii pelaamisesta nyt enemmän kuin koskaan. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Vaikka pelaaminen on vaatinut uhrauksia, paljon se on myös antanut. Jääkiekon kautta Heikuri on löytänyt myös rakkaan harrastuksen rullakiekon pariin.

– Se on kiva vastapaino kesällä. Rullakiekossa ollaan menty aina hyvällä rennolla fiiliksellä. Laji on minulle todella rakas.

Heikuri on aktiivinen myös lajijärjestössä. Suomen Jääkiekkoliitto pyörittää rullakiekkotoimintaa vain miehille, joten naiset laittoivat pystyyn oman järjestönsä. Naisten maajoukkue on osallistunut kansainvälisen rullaurheilun kattojärjestön ylläpitämiin maailmanmestaruuskilpailuihin, viimeksi vuonna 2019.

Heikurilla on järjestössä iso rooli.

– Olen meidän yhdistyksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, koolle kutsuja... Sellainen monitoiminainen, hän kuvailee.

Rullakiekkomaajoukkueessa on viihtynyt myös moni Naisleijonista ja Naisten Liigasta tuttu kasvo. Annina Rajahuhta, Mia Heikuri, Minttu Tuominen ja Anne Tuomanen MM-kisoissa 2019. Kuva: Mia Heikurin kotialbumi

Rullakiekon kautta Heikuri päätyi pelaamaan myös kaudeksi Sveitsiin. Hän kaipasi uusia haasteita, ja ulkomaat alkoivat houkutella yhä enemmän.

Heikuri tiedusteli rullakiekkopiireistä tutuksi tulleilta sveitsiläisiltä kavereilta, löytyisikö maasta joukkuetta, jossa voisi pelata. Vajaa kuukausi ensimmäisen ajatuksen jälkeen Heikuri oli jo matkalla tutustumaan uuteen seuraansa.

Pelaaminen ja harjoitteleminen oli maksutonta, ja Heikuri asui aupair-perheen luona. Järjestely sopi Heikurille hyvin, sillä illat ja viikonloput oli pyhitetty harjoituksille ja peleille. Päivisin hän vahti perheen lapsia ja sai siitä korvausta.

IHK:n toiminnan päätyttyä keväällä 2011 Heikuri oli pitänyt kauden taukoa jääkiekosta, mutta nyt se alkoi taas maistua.

– Pelasin heidän Mestistä, ja nousimme kauden päätteeksi pääsarjaan. Itsekin pääsin nauttimaan taas pelaamisesta. Tuli todella hyvä kausi, voitin pistepörssin, Heikuri muistelee nauraen.

Mia Heikuri (os. Airola) viihtyi Sveitsissä kaudella 2012-13. Kuva: Mia Heikurin kotialbumi

Kaikista uhrauksista huolimatta Heikuri painottaa, ettei vaihtaisi arkeaan mihinkään.

Otto nauraa keinussa ja vaatii lisää vauhtia, vaikka lumi tuiskuttaa kasvoihin.

Äiti vastaa pyyntöön hymyillen.

– Tällä hetkellä elän elämäni parasta aikaa.

Helsingin IFK kohtaa tänään keskiviikkona Kiekko-Espoon jääkiekon Naisten Liigan ottelussa kello 19.30 alkaen. Naisten Liigan runkosarja päättyy sunnuntaina.