Jyväskylän MM-rallin reitti julki: Legendaariseen kisaan mittavia muutoksia – nähdäänkö ratkaisu Jämsän megapätkällä vai Kankkusen kotikulmilla?

Jyväskylän MM-ralli palaa nelipäiväiseksi ja elokuun alkupäiville. Erikoiskokeista noin puolet on muuttunut viime vuodesta ja kymmenen prosenttia on täysin MM-ralleissa ennen ajamatonta tietä.

Yle näyttää ja selostaa kanavissaan Jyväskylän MM-rallin 4.–7. elokuuta 2022.

Suomen MM-rallin reitti on julkaistu. Keski-Suomen maastoja koluavan MM-osakilpailun reitistä noin puolet on uudistunut vuoteen 2021 verrattuna.

Jyväskylän MM-rallia on ajettu vuodesta 1951, mutta silti vuoden 2022 ralliin on saatu mukaan lähes kymmenen prosenttia aiemmin ajamattomia tieosuuksia.

– Reittiä on nyt muutettu aika isosti. Suuria muutoksia on tehty muun muassa Harjun erikoiskokeeseen. Torstaina Harjulla ajetaan niin sanotusti tuplakierroksia. Jyväskylän keskustassa on siis nähtävillä uudenlaista viihdettä, kertoo Yle Urheilulle kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen.

– Lauantaiksi on kehitetty uusia erikoiskokeita. Vekkula on sellainen, jota ei joiltain osin ole koskaan aiemmin ajettu. Jämsään on tehty megapätkä, jossa vanhaa Kakaristoa ja Arvajaa on yhdistetty Rapsulan erikoiskokeeksi, ja se tuottaa varmasti hankaluuksia monille kuskeille rytminvaihdoksineen, jatkaa Tarkiainen esimerkkejä muutoksista.

Harjun erikoiskoe Jyväskylän keskustassa on uudistunut rutkasti. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Viime vuonna ralli oli kolmipäiväinen, mutta nyt se palaa nelipäiväiseksi, kun torstai-iltana nähdään suosituin erikoiskoe, Harjun kaupunkipätkä, uutena versionaan. Torstaina Harjun erikoiskoe on 3,5 kilometriä pitkä, kun perjantaina se ajetaan 2 kilometrin mittaisena.

Niinpä katsojilla on "tuplalenkin" takia torstai-iltana mahdollisuus nähdä sama auto parikin kertaa.

– Tämä on upea aloitus viikonlopulle, hehkuttaa tiedotteessa apulaiskilpailunjohtaja ja reitistä vastaava Kari Nuutinen.

Ensimmäinen täysi ajopäivä alkaa Laukaan kierroksella. Kahdesti ajettava Lankamaa on rallin pisin erikoiskoe, reilut 21 kilometriä.

– Nyt palataan jälleen maailmanmestari Juha Kankkusen kotikulmille Lankamaan erikoiskokeelle, jota on toivottu meiltä todella paljon, Nuutinen kommentoi.

Alla näkyvät torstain ja perjantain erikoiskokeet. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Kilpailunjohtaja Tarkiainen sanoo, että perinteisesti ratkaisupäivä Jyväskylän MM-rallissa on ollut lauantai.

– Toki joskus on menty sunnuntaihin asti kymmenysten eroilla. Itse luulen, että tänä vuonna mainittu Rapsulan pätkä ja uusi Vekkula ovat niitä erikoiskokeita, jotka saattavat yllättää ja tehdä rajustikin eroja kuskien välille.

Myös Nuutinen hehkuttaa Vekkulan erikoiskoetta ja kertoo nostavansa siitä erityisesti hattua reittitiimin Jussi Pummilalle.

– Vekkula päättää lauantaipäivän, eikä se päätös ole helppo, vaan kuljettajien täytyy olla loppuun asti hereillä. Vaihtelevien tietyyppien lisäksi erikoiskoe sisältää esimerkiksi 15 risteystä, joten rytmitajun ja nuotin on oltava kohdallaan, Nuutinen ennakoi.

Alla lauantain erikoiskokeet. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Jyväskylän rallissa virheitä ei anneta anteeksi

Viime vuonna Jyväskylän ralli oli suomalaisittain pettymys. Kalle Rovanperän voittohaaveet murenivat viimeistään ulosajoon EK:lla 10, kun suomalainen menetti autonsa hallinnan Patajoen pätkällä ja törmäsi tien reunassa olleeseen hiekkakasaan.

Viime vuonna kisan vei nimiinsä Toyotan Elfyn Evans ennen Hyundai-kaksikkoa Ott Tänak ja Craig Breen. Paras suomalainen, neljäs, oli Toyotalla Esapekka Lappi.

Edellinen suomalaisvoittaja on Lappi, joka juhli Keski-Suomessa kaudella 2017. Toyotan nykyinen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala voitti "Jyskälän" 2010, 2014 ja 2015.

Näin lennätti viime vuoden Jyväskylän voittaja Elfyn Evans autoaan Ruuhimäen erikoiskokeella. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Tarkiainen näkee Jyväskylän MM-rallin vaikeuden perustuvan siihen, että kyse on äärimmäisen nopeasta rallista. Nuottien tarkkuus ja niihin luottaminen korostuvat moniin muihin ralleihin verrattuna.

– Vauhdit ovat sellaisia, että ne eivät anna anteeksi. Jos tekee pienen virheen, se kostautuu tosi isosti. Virhe ei välttämättä näy ulosajona, mutta jos menet jossain kohtaa turhaan jarrulle, rankaisu aikamenetyksenä on suurempi kuin monissa muissa ralleissa.

Lisäksi kuljettajat ovat Tarkiaisen mukaan nostaneet esille Jyväskylän rallin korkeuserot. Ne ovat yllättäneet monet ensimmäisiä kertojaan Jyväskylässä ajavat – kuinka esimerkiksi otetaan huomioon nyppyjen ylitykset nuotituksessa ja kuinka niiden jälkeen lähestytään seuraavaa mutkaa.

Alla sunnuntain erikoiskokeet. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Huoltoalueelle halutaan palauttaa vanha meininki – "Uudet hybridiautot ensi kertaa nähtävillä Suomessa"

Muutokset viime vuoteen eivät rajoitu reitteihin. Viime vuonna Jyväskylän MM-ralli ajettiin poikkeuksellisesti syksyllä 30.9.–3.10. Se oli poikkeuksellisen myöhäinen ajankohta, mutta tavoitteena oli saada enemmän yleisöä, kun koronarajoitukset piinasivat kesää.

Nyt ralli palaa paikalleen elokuun alkuun, 4.–7. elokuuta.

– Järjestelyjen suhteen menemme aika samanlaisella koneistolla. Reitti on jonkin verran pidempi ja vaatii vähän enemmän talkooväkeä kuin viime syksy. Toisaalta tuohon aikaan kesästä ihmisiä on vielä lomilla, joten talkooväkeä on helpompi saada. Uskomme, että tämä on helpompi ajankohta järjestämiselle, Tarkiainen sanoo.

Viime vuonna huoltoalue oli yleisöltä suljettu, mutta nyt kansa pääsee Paviljongin alueelle seuraamaan tapahtumia. Kuva vuoden 2018 rallista. Kuva: All Over Press

Myös yleisön osalta päästään todennäköisesti palaamaan normaaliin, joskin Tarkiainen muistuttaa, että väki löysi mainiosti myös syksyiseen osakilpailuun.

– Siihen valmistaudutaan erityisesti EK-järjestäjien puolelta paremmalla palveluntarjonnalla, eli laitetaan enemmän kioskeja pystyyn metsiin. Turvajärjestelyiden ja muiden puolesta muutoksia ei tule, siinä mielessä perussettiä, Tarkiainen tuumaa.

Erityisen merkittävä muutos on se, että yleisö pääsee huoltoalueelle, kun viime vuonna se oli katsojilta suljettuna.

Nyt rallihuumaa halutaan nostattaa jälleen Jyväskylän Paviljongin kilpailukeskuksessa, joka täyttyy oheistapahtumilla ja aktiviteeteilla.

– Haluamme palauttaa sinne sellaisen vanhan meiningin, että se on rallikansan tapaamispaikka keskellä kaupunkia, Tarkiainen maalailee.

– Uudet hybridiautot ovat ensimmäistä kertaa nähtävillä Suomessa. Perjantaina paviljonkialueella on neljä huoltoa ja lauantaina kolme. Siellä on paljon katsottavaa, Tarkiainen muistuttaa.

Yleisö pääsee jälleen kokoontumaan Paviljongin alueelle. 2014 juhlittiin Jari-Matti Latvalan ja kartanlukija Miikka Anttilan voittoa. Kuva: All Over Press

Seuraava MM-ralli ajetaan Kroatiassa 21.–24. huhtikuuta. Rovanperä johtaa MM-sarjaa voitettuaan helmikuussa Ruotsin MM-rallin. Ensimmäisen osakilpailun, tammikuussa Monte Carlossa, voitti M-Sport Fordin konkari Sebastien Loeb, joka ei tällä kaudella enää täyttä kalenteria aja.

Tarkiainen toivoo ja uskoo, että Jyväskylän MM-ralli ratkotaan ajamalla, vaikka uusissa hybridiautoissa onkin alkukaudesta ongelmansa ollut.

– Ne saattavat sotkea kisaa, joten välttämättä eroja ei tehdä erikoiskokeilla, vaan ne voivat johtua tekniikkajutuista. Yllättävän vähän autoissa on kuitenkaan mitään "lastentauteja" ollut, joten luotan, että näemme tosi hienon ja vauhdikkaan rallin aurinkoisessa kesäsäässä.

Yle seuraa Jyväskylän MM-rallin tapahtumia 4.–7. elokuuta. Yle näyttää Areenassa ja Yle-sovelluksessa jokaisen Jyväskylän MM-rallin erikoiskokeen alusta loppuun ja kisaa seuraa myös legendaarinen Ralliradio. Kaiken Ylen rallikaudesta, kuten kisa-aikataulun, näet täältä.

Suomen MM-rallin erikoiskokeet 2022 TORSTAI 4.8. 09.01 Testierikoiskoe, Rannankylä (4,46 km)

19.08 EK1 Harju 1 (3,50 km) Torstain EK-kilometrit yhteensä: 3,50 km PERJANTAI 5.8. 06.55 Huolto A, Jyväskylä Paviljonki

08.00 EK2 Laukaa 1 (11,75 km)

08.45 EK3 Lankamaa 1 (21,60 km)

10.40 Huolto B, Jyväskylä Paviljonki

12.00 EK4 Laukaa 2 (11,75 km)

12.45 EK5 Lankamaa 2 (21,60 km)

14.08 EK6 Harju 2 (2,00 km)

15.13 Huolto C, Jyväskylä Paviljonki

16.38 EK7 Ässämäki 1 (12,31 km)

17.31 EK8 Sahloinen-Moksi 1 (15,70 km)

18.51 EK9 Ässämäki 2 (12,31 km)

19.44 EK10 Sahloinen-Moksi 2 (15,70 km)

20.59 Huolto D, Jyväskylä Paviljonki Perjantain EK-kilometrit yhteensä: 124,72 km LAUANTAI 6.8. 06.05 Huolto E, Jyväskylä Paviljonki

08.08 EK11 Päijälä 1 (20,30 km)

09.08 EK12 Rapsula 1 (20,61 km)

10.08 EK13 Patajoki 1 (13,75 km)

11.08 EK14 Vekkula 1 (21,10 km)13.20 Huolto F, Jyväskylä Paviljonki

15.38 EK15 Päijälä 2 (20,30 km)

16.38 EK16 Rapsula 2 (20,61 km)

17.38 EK17 Patajoki 2 (13,75 km)

18.38 EK18 Vekkula 2 (21,20 km)

20.18 Huolto G, Jyväskylä Paviljonki Lauantain EK-kilometrit yhteensä: 151,72 km SUNNUNTAI 7.8. 07.15 Huolto H, Jyväskylä Paviljonki

08.23 EK19 Oittila 1 (11,00 km)

09.38 EK20 Ruuhimäki 1 (11,12 km)

11.01 EK21 Oittila 2 (11,00 km)

11.56 Kokoomatauko, Toivakka keskusta

13.18 EK22 Ruuhimäki 2, Wolf Power Stage (11,12 km) Sunnuntain EK-kilometrit yhteensä: 44,24 km Koko reitin EK-kilometrit: 324,18 km Koko reitti yhteensä: 1 415,57 km