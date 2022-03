Santeri Kiiveri teki suomalaishistoriaa – nappasi suurpujottelussa paralympiakultaa!

– Oli hyvä päivä. Meidän entinen Rukan päävalmentaja laittoi pari päivää sitten viestiä, että pitää kirkastaa mitali. Ensin ajattelin, että en tiedä, onko mahdollista. No nyt vaan terveisiä Mika Pellille , että kyllä se sieltä tuli! Ei siinä parempaa fiilistä voi olla, Kiiveri kommentoi Yle Urheilulle voittolaskun jälkeen.

– Ei tässä ehkä ihan vielä tajua, mitä tässä on tullut tehtyä. Kuhan on vähän lasketeltu, kai se ihan hyvin on mennyt. Ehkä sitten kun pääsee kotiin viimeistään ymmärtää, Kiiveri naureskeli.