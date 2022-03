Kamila Valijevan, 15, dopingkäsittelyn pöytäkirja julki: näin paljon sydänlääkettä löytyi, säännöissä aukko, ruotsalainen laboratorio sai pyyhkeitä

Miksi Cas päätyi myöntämään Valijevalle kilpailuoikeuden? Yhtenä ratkaisevana tekijänä oli hänen asemansa suojeltuna urheilijana. Wadan antidopingsäännöstössä alle 16-vuotiaiden rangaistusasteikko trimetatsidiinistä on minimissään varoitus ja enintään kaksi vuotta kilpailukieltoa, kun taas 16-vuotailla ja vanhemmilla sanktio on lähtökohtaisesti neljä vuotta.

Cas toteaakin, että vaikka Wada on luonut alle 16-vuotiaille suojatun henkilön aseman, Maailman antidopingtoimiston säännöissä on aukko mitä tulee ennen tuomiota langetettavaan väliaikaiseen kilpailukieltoon.

Aineen määrä julki

– Aineen määrä on hyvin pieni. Se on aika lähellä sitä, pystytäänkö sitä edes mittaamaan. On mahdollista, että kyse on aiemman käytön jäämästä, aiemmasta normaaliannoksisesta käytöstä. Eli ajan kuluessa pitoisuudet ovat laskeneet, Rauhala sanoo.