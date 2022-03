Matti Suur-Hamari venyi huimaan suoritukseen – yllättyi hopeamitalista sivulajissaan: "Päivääkään ei olla tällä kaudella treenattu!"

– Rata sopi todella hyvin itselle, piti olla malttia mukana laskemisessa. Helppo rata, helppo tehdä virheitä. Monet sortu siihen, että lähti puskemaan liikaa. Siloin ei lauta kulje. Itse sain ekan ranin hyvin tultua. Keli tuli vähän sumuiseksi, mutta ei se haittaa. Kun kuulin ylhäällä ennen toiseen laskuun lähtöä, että mitali on varma, toki siinä yritti vähän puskea, mutta ehkä sortui vähän ylitekemiseen, ettei saanut kiristettyä. Mutta eipä moni muukaan kiristänyt tokalle kierrokselle aikaa, Suur-Hamari kommentoi.

– Yritin parhaani, mutta kakkoseksi jäin. Tämä hopeamitalikin maistui kyllä oikein hyvälle. Huonolle en hävinnyt, Sun Qi on ollut uskomaton tässä banked slalomissa jo monta vuotta. Ei tullut yllätyksenä, että Kiinan poika on kova laskemaan. Selkeä ennakkosuosikki hän oli ja nyt lunasti sen. Me muut yritimme vaan saada hänet kiinni ja aika lähelle päästiin.