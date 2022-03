Lause on pyörinyt viime päivinä uinnin maailmanmestarin Aljaksandra Gerasimenjan päässä, kun hän on katsonut, miten ihmiset suhtautuvat nykyiseen maailmantilanteeseen hänen olinpaikassaan Puolassa.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on läheinen liittolainen Ukrainassa sotaa käyvän virkaveljensä Vladimir Putinin kanssa. Venäjä on valmistellut Valko-Venäjällä joukkojaan ja hyökännyt Valko-Venäjän kautta Ukrainaan.

Gerasimenjan mukaan monet valkovenäläiset eivät tue Lukashenkaa tai sotaa, johon presidentti on maansa sotkenut.

Lukashenkan vastustaminen on tullut valkovenäläisille kalliiksi. Valtion turvallisuuspalvelu pahoinpiteli ja vangitsi lukuisia rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneita kansalaisia, myös takavuosien urheilusankareita . Maassa on nykypäivänä yli 1000 poliittista vankia (siirryt toiseen palveluun) , joiden vapauttamista ovat vaatineet niin YK kuin kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt.

Parhaillaan on päällä oikeudenkäynti, jossa vallanpitäjät haluavat viedä Gerasimenjalta hänen Valko-Venäjällä sijaitsevan tonttinsa ja sille rakennetun omakotitalon. Valtionjohto lahjoitti tontin Gerasimenjalle vuonna 2018 kiitoksena hyvästä urheilumenestyksestä.

Uusi pakomatka

– Ensimmäisenä heräsi kysymys, mitä nyt teemme. Emme voineet palata kotiin Valko-Venäjälle. Olimme yksinkertaisesti shokissa. On vaikeaa ajatella selvästi, kun yläpuolella lentää sotilaslentokoneita ja satojen metrien päässä kuuluu räjähdysten ääniä. Pakkasimme paniikissa laukkuja, kunnes mietimme asiaa tarkemmin. Sadat tuhannet ihmiset lähtivät sillä hetkellä pakoon, Gerasimenja muistelee.

– He sanoivat, miksi heidän pitäisi jättää kotinsa. He eivät reagoi enää hälytysääniin tai räjähdyksiin, sillä jos niin tekee koko ajan, kuolee stressiin. Ihmismieli sopeutuu jopa epäinhimillisiin olosuhteisiin.

– Onneksi hän on vielä niin pieni. Yritimme valehdella, että se oli vain salama, kaikki hyvin. Mutta hän tunsi, että jotain oli tekeillä.

– Se oli pelottavaa. Tien varrella näkyi kilometrien välein nokkakolareissa murskautuneita autoja. En tiedä, mitä ihmisistä on voinut jäädä jäljelle sellaisten jälkeen. Meidän oli kuitenkin pakko ajaa niin, muuten matkaan olisi kulunut 6–7 tuntia enemmän.

Kova tarve auttaa

Tällä hetkellä Gerasimenja on asettunut perheensä kanssa Puolaan, josta hän johtaa valkovenäläisen urheilijajärjestön BSSF:n (Belarusian Sport Solidarity Foundationin) (siirryt toiseen palveluun) toimintaa. Järjestö perustettiin alun perin auttamaan Valko-Venäjän vallanpitäjien hampaisiin joutuneita maan huippu-urheilijoita, mutta vallitsevassa maailmantilanteessa urheilu on jäänyt taka-alalle.

– Urheilu on nyt toissijaista. Mistä urheilusta voi edes puhua, kun ihmisiä kuolee?

Gerasimenjan mukaan Aljaksandr Lukashenkan on ollut vaikea myydä kansalleen Putinin aloittamaa sotaa. Monet ovat kieltäytyneet lähtemästä sotimaan veljeskansaa vastaan. Osa BSSF:n valkovenäläisistä urheilijajäsenistä kuten entinen käsipalloilija Konstantin Jakovlev taistelevat nykyään Ukrainan joukkojen riveissä.

– On ihmisiä, jotka ovat heränneet tämän tilanteen myötä ja näkevät Lukashenkan hallinnon todelliset kasvot. Etenkin he, jotka ymmärtävät voivansa joutua sotimaan. Ihmiset kokevat, ettei ole mitään järkeä hyökätä veljiä vastaan, jotka eivät ole tehneet meille mitään, Gerasimenja sanoo.

– Olemme taistelleet Lukashenkan hallintoa vastaan 1,5 vuotta. Olemme taistelleet vapautemme puolesta ja kertoneet toistuvasti, että Lukashenka on vaarallinen paitsi meille myös naapureillemme. Valitettavasti meitä ei kuultu. Nyt tehtävämme on selittää, ettei Lukashenka ole yhtä kuin valkovenäläiset.

Viestin vieminen perille ei ole ollut helppoa. Gerasimenja kertoo, että valkovenäläiset ovat kohdanneet Puolassa syrjintää kansallisuutensa perusteella. Epäluuloinen suhtautuminen näkyy esimerkiksi urheilussa. Monilta Puolassa asuvilta valkovenäläisurheilijoilta, myös junioreilta, on kielletty osallistuminen maan kilpailutoimintaan (siirryt toiseen palveluun) .

– Moni Puolassa asuva valkovenäläinen on ollut täällä jo joitain vuosia. Näillä ihmisillä on ollut syy jättää maansa. Nykyään he asuvat ja työskentelevät Puolassa, heidän lapsensa ovat kasvaneet puolalaisessa kulttuurissa. Heidän rankaisemisensa ei ole oikein, Gerasimenja sanoo.