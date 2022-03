Mikä Valtteri Bottasta, 32, motivoi, kun huipputalli vaihtui häntäpään autoon? Suomalainen lähtee F1-kauteen arveluttavasta tilanteesta

Valtteri Bottas lähtee viikonloppuna Bahrainissa alkavaan F1-kauteen arveluttavasta tilanteesta.

Suomalainen kiersi radan F1-testien viimeisenä päivänä 68 kertaa, mutta jätti päivän kesken Alfa Romeon hyydyttyä radalle teknisen vian takia. Talli kärsi sekä Bahrainissa että aiemmin Barcelonassa ongelmista luotettavuuden kanssa.

– Olen luottavaisempi, kun olen puhunut ensi viikolla tiimini kanssa ja kuulen, että ymmärrämme kaikki ongelmat ja varmistamme, ettei niin käy uudelleen. Tälle hetkellä suurin huolenaiheeni on kilpailumatkan ajaminen, sillä meillä oli useita erilaisia ongelmia näissä testeissä, Bottas sanoi Bahrainin testien jälkeen Motorsportin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Bottaksen mukaan Alfa Romeo on kuitenkin ottanut selvän kehitysaskeleen suorituskyvyn osalta vime vuoteen verrattuna. Lähtökohdat kauden alkuun eivät ole kuitenkaan ihanteelliset, sanoo Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildh.

– Testit eivät menneet aivan suunnitelmien mukaan. Barcelonassa autossa oli paljon vikoja. Osia irtoili ja oli muitakin asioita. Talli menetti paljon rata-aikaa ja nykyisillä, vähäisillä testimäärillä ennen kauden alkua se on iso tappio, Mildh sanoo.

F1-testeissä ei pidä tuijottaa pelkästään kierrosaikoja, sillä moni kärkipään talli pyrkii pitämään todellisen vauhtinsa piilossa ennen avausviikonloppua. Esimerkiksi Bottas pääsi väläyttämään tallinsa vauhtia täräyttämällä ennen keskeytystään lauantaipäivän viidenneksi nopeimman ajan 1.32,985.

– Suorittamista on vaikea verrata, koska emme tiedä, mitä kaikki ovat testanneet ja millä bensamäärillä ja moottoritehoilla kierrokset on ajettu, Mildh sanoo, mutta pitää Alfa Romeon kierrosmäärää muihin nähden melko hyvänä määränä.

– Näyttäisi siltä, että Alfa Romeo on saanut ratkaistua ongelmiaan. Se jää nähtäväksi, kuinka paljon he ovat saaneet kriittisiä asioita ratkaistua ensi viikonloppuun.

Paras versio Bottaksesta

Bottas lähtee alkavaan formulakauteen täysin uudenlaisesta tilanteesta. Suurin muutos on autossa, sillä Alfa Romeo on ennakkoon selvästi Mercdeksen takana.

Alfa Romeolla Bottas kuitenkin pääsee rakentamaan pidempiaikaista projektia, eikä hänen tarvitse pohtia joka vuosi jatkoaan monivuotisen sopimuksensa ansiosta. Bottaksen sopimus kattaa kaudet 2022, 2023 ja 2024.

Tilanne on kärkitallin paineisiin verrattuna henkisesti paljon helpompi.

– Olen innoissani. Tämä on minulle uusi haaste ja projekti, johon vaaditaan tietynlainen ajattelutapa. Olen ehdottomasti valmis tähän tässä vaiheessa uraani, kun olen saanut jo melkoisesti kokemusta, Bottas sanoi hiljattain F1:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Kaksi MM-hopeaa sekä MM-pronssia saavuttaneesta suomalaisesta tuntuu, että hänellä on vielä paljon opittavaa ja annettavaa lajille.

– Tietysti tarkastelen aina asioita, joissa voin olla parempi. Minusta myös tuntuu todella siltä, että nyt voin olla vain paras versio itsestäni sen sijaan, että yrittäisin olla jotakin muuta ja yrittäisin liikaa.

Tästä eteenpäin Bottaksen ei tarvitsekaan verrata itseään lajin seitsenkertaiseen maailmanmestariin, Lewis Hamiltoniin. Tällä kertaa Bottas on tallinsa ykköskuljettaja, kun tallikaverina toimii 22-vuotias Guanyu Zhou, historian ensimmäinen kiinalainen F1-kuljettaja.

– Valokeilassa oleminen ei ole aina välttämättä hyvä asia varsinkin, kun verrataan koko ajan maailman kaikkien aikojen parhaaseen F1-kuljettajaan, ja uskallan väittää, että Lewis Hamilton on sellainen. Hänen rinnallaan eläminen ei ole helppoa, Mildh sanoo.

– Bottas tietää, että hänellä on vakaampi asema kuin ennen. Ilmapiiri on mielekkäämpi ja tunnelma todennäköisesti paljon vapautuneempi. Uskon, että siirto Alfa Romeolle on myös motivoivaa. Edelliset viisi vuotta eivät olleet helppoja, Mildh muistuttaa.

Bottas ja Hamilton vaihtoivat kuulumisia Bahrainin F1-varikolla. Kuva: XPB Images

Vaatimustaso tappiin

Mildh uskoo, että viiden viime vuoden ajan Mecedekseltä oppia kartoittanella Bottaksella on suuri vaikutus auton kehittämiseen, mutta myös tallin kulttuuriin ja toimintatapoihin. Asiantuntijan mukaan suomalaisen kokemus on erittäin arvokasta.

– Maailmanmestaruustallissa ajaessa näkee, miten käytetään voimavaroja, miten saadaan ihmiset toimimaan kuljettajan eteen ja miten pitää ilmaista näkemyksensä autosta, jotta ne menevät läpi.

– Yksi iso merkittävä asia on, että hänen pitää vaatia. Hänen pitää uskaltaa vaatia, koska talli myös haluaa ja tarvitsee sitä. Tällä tavalla talli pääsee myös eteenpäin.

Uransa viime kauteen lopettaneen Kimi Räikkösen aikakaudella Alfa Romeo jumittui F1-sarjan tyvipäähän. Räikkösen viimeisellä kaudella talli ei enää halunnutkaan kehittää autoaan, vaan mekaanikot huhkivat huhtikuusta lähtien täysin tämän kauden auton parissa

Mildhin mukaan on vaikea arvioida, mihin Alfa Romeon vauhti voi tällä kaudella riittää. Kysymysmerkkejä on uusien autojen myötä runsaasti paitsi Alfa Romeon, myös muiden tallien suhteen niin luotettavuuden kuin kisavauhdinkin osalta.

– Jos olen ymmärtänyt oikein, Alfa Romeolla on rahaa aika lähelle budjettikaton eli 140 miljoonan dollarin verran. Se on hyvä asia, että omistajat ovat sitoutuneet, heillä on hyviä insinööreja sekä erinomainen tiimihenki. Sillä pitäisi päästä aika pitkälle, Mildh pohtii.

Kuva: IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Mildhin mukaan menestymisen suhteen ensimmäinen asia on, että Alfa Romeon auto olisi jo alkukaudesta luotettava.

– On selvää, että alku on heille tuskaa. Bottas on kuitenkin lähtenyt kehittämään tallia, hänellä on pitkä sopimus ja tallilla on kaikki potentiaali kehittyä. Palkintopallisija edellyttää erikoista tilannetta, Mildh sanoo.

Mildh kuitenkin toivoisi, että Bottas ajaisi nopeasti vankoista pistesijoista.

– En tarkoita silloin yhtä pistettä tai kahta pistettä, vaan useampia pisteitä.

– Uskallan veikata ja toivonkin niin, että tämä näyttäisi paremmalta kuin Räikkösen aikana. Tässä on niin iso muutos takana, että uskon, että parempaan päin ollaan menossa.

F1-kausi alkaa sunnuntaina Bahrainin osakilpailulla