Ilmastonmuutos uhkaa nykymuotoisen huippu-urheilun olemassaoloa – asiantuntijalta radikaali ehdotus, joka muuttaisi suurkisat täysin toisenlaisiksi

Jo tällä hetkellä tilanne on sellainen, että maailmassa on vain kymmenen kaupunkia, joissa voidaan järjestää isoja talviurheilutapahtumia, kuten MM-kisoja ja olympialaisia, edes jollain tavalla kestävällä tavalla.

Urheilijat lentävät paljon

Ville Uusitalon mielestä nyt on hyvä tilaisuus miettiä lajikohtaisesti, miten tuollaiseen päästövähenemään päästäisiin. Hän muistuttaa, että yksi huippu-urheilun edellytyksistä on, että kilpailijat ovat samassa paikassa. Voisiko tinkiä yleisömääristä paikan päällä, auttaisiko se? Uusitalon mielestä yleisön sulkeminen kokonaan pois ei välttämättä olisi ratkaisu.

– Meillä on Rion olympialaisista esimerkki. Siinä alle 20 % yleisöstä tuli kaukaa, ja he aiheuttivat 80 % liikkumisen päästöistä. Läheltä tuleva liikenne ei ole niin ongelmallista, ja se on paljon helpompi hoitaa julkisen liikenteen avulla tai muuten erilaisilla kestävillä kulkutavoilla, Uusitalo kertoi.

– Lähialueilta tulevien liikkuminen voidaan järjestää itse asiassa hyvin päästöttömästi, jos halutaan, mutta lentäminen on ongelma. Ja se on iso ongelma, Helminen sanoi.

Tilanne ei ole vielä menetetty

Vuohijoen mukaan yksittäiset urheilijat voivat vaikuttaa paljon asioihin, on kyse sitten ilmastonmuutoksen torjumisesta tai muiden auttamisesta. Hänen oma arvomaailmansa on muuttunut viime aikaisten tapahtumien myötä ja hän on ollut muun muassa auttamassa Ukrainan pakolaisia Suomeen. Vuohijoen mielestä urheilijat voivat tehdä paljonkin hyvää ja toteaa, että huippu-urheilu on mitä suuremmassa määrin yhteistyötä, niin joukkue- kuin yksilölajeissakin.