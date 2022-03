Uudet EU:n urheilun tasa-arvosuositukset vaativat lisää naisia johtotehtäviin – "Suomessa on helpompi saavuttaa olympiakulta kuin urheilun tasa-arvo"

– Urheiluliikkeen johdon on sitouduttava tasa-arvon lisäämiseen päätöksenteossa ja seksuaalisen häirinnän estämiseen urheilussa. Suomen urheilun johdon tulee nyt toimia naisten johtajuuden, urheilun moninaisuuden ja tyttöjen osallistumisen lisäämiseksi. Suomessa naisten osuus urheilujärjestöjen luottamusjohdossa on pysynyt samoissa luvuissa viimeiset 15 vuotta. Vaikuttaa siltä, että Suomessa on helpompi saavuttaa olympiakultaa kuin urheilun tasa-arvo, sanoo Heinilä tiedotteessa.

– Suomen urheiluliitto (SUL) on rohkeasti ottanut kiintiöt käyttöön hallinnossaan. Tästä kannattaa muiden urheilujärjestöjen ottaa mallia. Lasikatto on urheilussa tukevasti paikoillaan: vielä koskaan ei Suomen olympiakomitean tai suurimpien lajiliittojen puheenjohtajana tai toiminnanjohtajana ole ollut naista. Samoin moninaisuus kokonaisuudessaan on suuri haaste. On syytä kiinnittää huomiota myös naisten urakehitykseen ja rekrytointeihin, jotta osaavat naiset eivät jää rekrytointiprosesseissa taka-alalle ja operatiivisessa hallinnossa johtoryhmien ulkopuolelle, pohtii Heinilä.