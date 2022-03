Suomen olympiaedustajat haluavat nostaa tasoaan taitoluistelun MM-kisoissa – näin kisat näkyvät Ylen kanavilla

MM-kisojen arvo ei suomalaisluistelijoiden mielestä pienene, vaikka kuukausi sitten on kisattu maailman isoimmat kilpailut. Turkkilan mukaan hänelle ja Versluisille on tärkeää päästä vielä MM-kisoihin, jotta he voivat näyttää muille edistymistään ja mahdollisesti parantaa rankingpisteitään.