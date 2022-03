Venäjältä vauhdilla lähtenyt Frans Tuohimaa kertoo, millaisissa vaikeuksissa maahan jääneet suomalaispelaajat saattavat olla – "Ei voi tehdä mitään"

Aurinko hellii maaliskuisena kevätpäivänä pääkaupungin lumesta sulanutta katukuvaa. Vaikka Olympiastadionin parkkipaikka on tyhjillään ja liput lepattavat tuulessa, noin kuukauden takaiset tunnelmat Leijonien lumisista kultajuhlista ovat vahvasti muistissa. Sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon.

– Joukkueen ulkomaalaispelaajien kanssa asiaa pohdittiin, missä tilanteessa ollaan ja mitä pelimerkkejä meillä on käytettävissä. Muihin asioihin oli hankala keskittyä.

Vuonna 2008 perustettu KHL on venäläisjohtoinen jääkiekkoliiga, jolla on läheiset kytkökset maan johtoon ja erityisesti presidentti Vladimir Putiniin . Ensimmäinen luku suomalaisten marssista pois idän kiekkokartalta saatiin lukea 25. helmikuuta , kun Jokerit julkaisi tiedotteen KHL-kautensa keskeyttämisestä.

Kuva: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Sopimuksen purkaminen haasteena

Viime toukokuussa yksivuotisen sopimuksen Neftehimik Nizhnekamskin kanssa allekirjoittanut Tuohimaa myöntää, että velvoitteiden loppuminen venäläisseuraan on helpotus. Sopimuksen irtisanominen kesken kauden, pudotuspelien jo käynnistyttyä, ei kuitenkaan osoittautunut täysin mutkattomaksi. Seurajohto päästi Tuohimaan lähtemään, mutta joukkueen tshekkipelaajat eivät päässeet poistumaan, vaikka olisivat halunneet.

Osa jatkaa pelejä – sanktiot huolettavat

– Heidän puolestaan haluaisin sanoa, että siellä voi osa olla ihan jumissa. Homma on niin erilainen eri joukkueissa ja siinä pelataan isoilla panoksilla. Monet pelaajat on käytännössä riisuttu kaikista keinoista lähtemisen suhteen. Siinä ei voi tehdä yhtään mitään, hän selvittää.

Frans Tuohimaa on mukana Suomen Jääkiekkoilijat ry:n eli pelaajayhdistyksen hallituksen johdossa.

Tuohimaa on Suomen pelaajayhdistyksen varapuheenjohtaja. Tuohimaan mukaan vaikeimmassa asemassa ovat pelaajat, joilla on voimassa oleva jatkosopimus KHL-seuransa kanssa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto ei ole vieläkään päättänyt, miten käy Venäjältä lähteville ulkomaalaisvahvistuksille, jos he siirtyvät muualle kesken sopimuskautensa.