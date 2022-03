Olympiakomitean huippu-urheilupomo Mika Lehtimäki sai varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on Yle Urheilun tietojen mukaan saanut viime syksynä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, joka on kohdistunut naisiin työyhteisössä.

– Pitää paikkansa. Tällainen tilanne on ollut viime syksynä. Työnantajan johdolla se on asianmukaisesti selvitetty kaikkien osapuolien läsnäollessa. Asia on sovittu ja loppuun käsitelty, Lehtimäki kommentoi.

– Ehdottomasti. Nykypäivän pelisääntöjen mukaan on mentävä. On oltava erittäin tarkka ja vastuullinen näissä asioissa, Lehtimäki sanoo.

– Menestyksen suhteen käyrä on ollut nousujohteinen. Mitalien lisäksi huippu-urheilussa on joukko muitakin tavoitteita. Totesimme, että eteenpäin on menty erinomaisesti. On loogista jatkaa strategian viitoittamalla polulla hänen johdollaan. Huippu-urheilun tekeminen on erittäin pitkäjänteistä työtä, Salonen sanoo.