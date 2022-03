Ukrainalainen Ivan Tkachenko sai perheensä turvaan Suomeen sosiaalisen median avulla – lähettää tylyjä terveisiä venäläisille sotilaille

– Olen erittäin huolissani heistä, vaikka he ovat tällä hetkellä turvallisessa kaupungissa. Tserkasy on säästynyt hyökkäykseltä ja toivon mukaan niin on jatkossakin. Huoli on kova, koska se on vain 200 kilometrin päässä Kiovasta, jossa ajat ovat vaikeat, sanoo Tkachenko vakavana.