Lähelle Saudi-Arabian F1-rataa tehtiin ohjusisku – silti MM-sarjan toiset harjoitukset ajettiin, Viaplayn mukaan kuskit eivät halua kilpailla

Kun toiset harjoitukset päättyivät kello 20.15, kuljettajat eivät normaalista poiketen kommentoineet mitään medialle. Viaplayn Mervi Kallio raportoi varikolta, että kuljettajia on kielletty antamasta kommentteja. Kallio kertoi, että tallin ja kisajärjestäjien kokous tilanteesta alkaa kello 21.

Ensimmäisten harjoitusten aikana tv-kuvissa näkyi savupilvi

Muun muassa Reuters raportoi, että öljynjalostaja Saudi Aramcon varasto joutui Jemenin huthi-sissiryhmän hyökkäyksen kohteeksi. Tuotantolaitos sijaitsee noin 10 kilometriä F1-radasta. Reutersin mukaan Saudi-Arabian valtion tiedotusvälineet olivat raportoineet lennokki- ja rakettisarjasta, johon syyllinen on jemeniläinen, Iranin tukema huthi-liike.

Aramco, virallisesti Saudi Arabian Oil Company, on maailman suurin öljy- ja energia-alan yhtiö. Sen päätoimipaikka sijaitsee itäisessä Saudi-Arabiassa, Dhahranissa.

– Valtava musta savupilvi on nähty nousevan Saudi-Arabian Punaisenmeren kaupungissa Jeddassa, jossa öljyjätti Aramcolla on useita öljylaitoksia, todistaja sanoi perjantaina. Jemenin huthi-ryhmä kertoi perjantaina, että he olisivat antamassa julkilausuman suuresta sotilasoperaatiosta "syvällä Saudi-Arabiassa", Reuters uutisoi.