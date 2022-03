Neljä henkilöä päätti Mika Lehtimäen jatkopestistä – Olympiakomitean hallitukselle ei kerrottu Lehtimäen saamasta varoituksesta: "Olisi ollut hyvä tietää"

– Varsinaiset päätökset on tehnyt Olympiakomitean toimitusjohtaja, joka on siinä yhteydessä konsultoinut hallituksen puheenjohtajistoa eli minua ja kahta varapuheenjohtajaa. Lehtimäki on jostain syystä halunnut osoittaa kiitoksensa koko hallitukselle. Muodollinen päätöksenteko on mennyt siten, että toimitusjohtaja on päättänyt ja puheenjohtajisto on sen ikään kuin siunannut, Jan Vapaavuori sanoo Yle Urheilun haastattelussa.