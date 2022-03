Yle Urheilun tiedot: Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista – varoituksen salaaminen ei ollut kohteena olleiden naisten toive

Mika Lehtimäki kertoi maanantaina eroavansa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävästä. Tiedotustilaisuudessa hän esitti oman versionsa tapahtumista, jotka johtivat syksyllä saatuun varoitukseen epäasiallisesta käytöksestä.

Varoitus tuli julki torstaina, kun Yle Urheilu kertoi asiasta.

Lehtimäki on hoitanut Suomen merkittävimpiin kuuluvaa huippu-urheiluvirkaa vuodesta 2018 alkaen. Maaliskuussa hänet valittiin jatkamaan pestissään vuoteen 2024 saakka, vaikka varoitus oli Olympiakomitean puheenjohtajiston ja toimitusjohtajan tiedossa.

Lehtimäki kertoi maanantaina varoituksen syyksi yölliset viestit, joita hän kuvasi "liian kaverillisiksi".

Yle Urheilun tietojen mukaan kohteena olleet henkilöt ovat olleet tekemisissä Lehtimäen kanssa puhtaasti työasioissa. Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana.

Ilta-Sanomat kysyi perjantaina (siirryt toiseen palveluun) Jan Vapaavuorelta varoituksen taustoista. Kysymys kuului näin: Voiko seuraamuksesta päätellä, että kyse ei ole ollut esimerkiksi fyysisestä kajoamisesta tai vastaavasta?

– Asiasta ja sen yksityiskohdista on tehty tiukat salassapitosopimukset, mutta voin avata tämän verran. Mistään sellaisesta ei ole ollut kyse, Vapaavuori vastasi.

Jan Vapaavuori vastasi Lehtimäen kanssa median kysymyksiin maanantaina Urheilumuseolla. Kuva: Lehtikuva

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan Lehtimäen epäasiallista käytöstä selvitettäessä on käynyt ilmi myös fyysistä kajoamista.

Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Kun Lehtimäki ei ole saanut lähestymisilleen vastakaikua, hänen suhtautumisensa henkilöön on lähteiden mukaan muuttunut täysin. Lehtimäki on tapausten jälkeen vähätellyt henkilöä ammatillisesti eri yhteyksissä.

Olympiakomitea on toistuvasti viestittänyt, että prosessista tai seuraamuksesta ei ole kerrottu eteenpäin epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleiden henkilöiden pyynnöstä. Yle Urheilun tietojen mukaan tällaista pyyntöä ei ole esitetty eikä asiasta ole tehty salassapitosopimusta.

Yle Urheilun tietojen mukaan Vapaavuori on saanut viikonloppuna tietoonsa kohteiden toiveet siitä, että tapauksesta esitetyt virheelliset tiedot oikaistaan.

Jan Vapaavuori, olet sanonut julkisuudessa, että Lehtimäen tapaukseen ei liittynyt fyysistä kajoamista. Yle Urheilun tietojen mukaan epäasiallista käytöstä selvitettäessä on käynyt ilmi myös fyysistä kajoamista. Miten kommentoit?

– En muuten voisi kommentoida ollenkaan, mutta koska Lehtimäki on itse kertonut, että hän on saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, niin voin vain vahvistaa tämän. Kun varoitus on annettu epäasiallisesta käytöksestä eikä seksuaalisesta häirinnästä, tällä perusteella voi todeta, että kyse ei ole fyysisestä kajoamisesta.

Olympiakomitea on toistuvasti viestittänyt, myös puheenjohtajan suulla, että epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleiden henkilöiden pyynnöstä prosessista tai seuraamuksesta ei kerrota julkisuuteen. Yle Urheilun tietojen mukaan tällaista salassapitosopimusta ei ole olemassa, eikä uhreilla ole ollut tällaista toivetta, miten vastaat?

– Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä uhrit ja Lehtimäki ovat keskenään sopineet. Riippumatta siitä työnantaja ei voi työsuhteeseen liittyviä asioita kommentoida.

Yle Urheilun tietojen mukaan olet saanut viikonloppuna tietoosi kohteiden toiveet siitä, että tapauksesta esitetyt virheelliset tiedot oikaistaan. Miten kommentoit?

– On totta, että minulle on viestitetty, että kohteet ovat kokeneet, että jotkut julkisuudessa olevat väitteet eivät heidän mielestään täysin pidä paikkaansa. Olen viestinyt, että en ymmärrä, miltä osin niitä pitäisi korjata. Toivoisin, että kohteet voisivat olla suoraan minuun yhteydessä. Itse en edes tiedä, keistä henkilöistä on kysymys.

Yle Urheilu tavoitti tiistaina Mika Lehtimäen, joka ei halunnut kommentoida asiaa.

Alla olevalta videolta voit katsoa maanantain lehdistötilaisuuden kokonaisuudessaan.