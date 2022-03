Mika Lehtimäki kiistää fyysiset kontaktit

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan Lehtimäen epäasiallisesta käytöksestä tehdyssä selvityksessä on noussut esiin myös fyysistä kajoamista.Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Hänen suhtautumisensa henkilöön on lähteiden mukaan muuttunut tapauksen jälkeen.