Kulisseissa käytiin kovia keskusteluita Mika Lehtimäen tapauksesta – Mika Poutala antoi Jan Vapaavuorelle suoraa palautetta

Olympiakomitean varapuheenjohtajat Susanna Rahkamo ja Sari Multala sanovat, että moni asia on mennyt pieleen. Olympiakomitean johdossa on ollut väärä käsitys siitä, kuka päättää esimerkiksi palkkausasioista.

Olympiakomitean hallitus kävi keskiviikkona kovaa keskustelua Mika Lehtimäen tapauksesta. Puheenjohtaja Jan Vapaavuori kommentoi kokouksen sisältöä torstaina tiedotustilaisuudessa.

Vapaavuori kertoi, että hänen tiedossaan on toinenkin urheiluyhteisössä tapahtunut häirintätapaus Lehtimäen tapauksen lisäksi. Vapaavuoren mukaan tapaus, jonka käsittely on kesken, on tullut hänen tietoonsa ennen kuin Lehtimäen tapaus tuli julkisuuteen.

Vapaavuori myönsi, että Lehtimäen tapauksen käsittelyssä on tehty virheitä ja hän sanoi haluavansa pyytää anteeksi epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneilta naisilta. Vapaavuori sanoi, että hän kokee nauttivansa yhä hallituksen luottamusta.

Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Mika Poutala kertoo Yle Urheilulle, että keskiviikon kokouksen tärkeintä antia oli se, että kaikille hallituksen jäsenille avattiin ensimmäistä kertaa Lehtimäen tapaus kokonaisuudessaan.

Minkälaista palautetta annoitte puheenjohtajistolle?

– Olin aika suora sanomisissani. Minun on ehkä helppoa, kun olen nuori tulokas, vähän naiivi ja kysyn muutenkin tyhmiä kysymyksiä. Minun oli aika helppoa sitten laukoa suoraan ne asiat, mitä olin mieltä. Haastoin siitä, oliko kaikissa kohdissa menty hyvien käytäntöjen mukaisesti. Totta kai siellä Vapaavuorikin sanoi, että virheitä on tehty. Haastoin myös puhtaasti Vapaavuorta siitä, miten asiasta pitää viestiä, Poutala kertoo.

– Hän on varmasti minua kokeneempi asiassa, mutta minun mielestäni Vapaavuorella on hieman haasteita tämän tyyppisten asioiden viestinnässä. Siitä jonkin verran keskusteltiin ja oltiin mielestäni tosi hyvässä hengessä, vaikka vähän jännitin, miten siihen suhtaudutaan. Siellä kyllä kaikki saivat puhua suunsa puhtaaksi.

Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa torstaina. Kuva: Lehtikuva

Olympiakomitean varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo kertovat, etteivät he kokeneet, että heidän luottamustaan olisi kyseenalaistettu.

– Sinänsä olennaisempaa on se, mitä Olympiakomitean jäsenet ajattelevat. Koko hallituksen ottamisesta ja erottamisesta päättää jäsenistö, Multala huomauttaa.

– Itse en kokenut, että olisin hirveästi kritiikin kohteeksi tässä joutunut. Enemmän keskusteltiin yleisessä kuvassa tästä päätöksenteosta, sanoo Rahkamo.

Sari Multala ja Susanna Rahkamo kommentoivat Mika Lehtimäen tapauksen tuoreimpia käänteitä torstaina Yle Urheilulle. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

"Me emme hallituksessa tarpeeksi tiedä, mitä meidän organisaatio tekee"

Mika Poutala huomauttaa, että puhutaan kahdesta asiasta: siitä, miten Lehtimäen epäasiallista käytöstä tutkittiin ja rangaistiin sekä sitten se, miten Lehtimäen jatkosta päätettiin. Olympiakomitea nimitti maaliskuun alussa Lehtimäen jatkamaan tehtävässään vuoden 2024 loppuun asti. Lehtimäki erosi pestistään maanantaina.

Poutala toteaa, että suurin ongelma hänen näkökulmastaan oli se, että hallitus ei tiennyt Lehtimäen saaamasta varoituksesta silloin, kun hänen jatkostaan keskusteltiin.

Tiedotustilaisuudessa Vapaavuori kertoi, että Olympiakomitea pyytää toiminnastaan ulkopuolisen selvityksen, jonka tekijästä keskustellaan Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa.

Varapuheenjohtaja Multalan mukaan on tärkeää tehdä ulkopuolinen selvitys siitä, mitä on tapahtunut sekä korjata Olympiakomitean päätöksentekoa. Olympiakomitean tavassa päättää esimerkiksi henkilövalintoja on Multalan mukaan korjattavaa.

– On käynyt ilmi, että tässä on paljon parannettavaa. Siihen liittyy sekin, miten tämä asia on käsitelty ja kuka on saanut missäkin vaiheessa tietoa. Hallitukselle ei viety tietoja Lehtimäen saamasta varoituksesta, vaikka itse asiaa silloin kysyin. Tämä liittyy tulkintaan siitä, miten ajateltiin, että päätöksiä tulee tehdä. Se on ollut väärä käsitys, Multala linjaa.

Myös varapuheenjohtaja Susanna Rahkamon mukaan Olympiakomiteassa on ollut väärä kuva siitä, kuka tekee päätöksiä esimerkiksi palkkausasioissa. Toimiva johto ja puheenjohtaja ovat olleet Rahkamon mukaan siinä käsityksessä, että päätökset johtoryhmän jäsenten palkkauksesta tekee toimitusjohtaja yhden yli periaatteella, jossa yhden yli tarkoittaa puheenjohtajaa. Sääntöjen mukaan valinnan tekee kuitenkin hallitus.

Sari Multala oli ehdolla Olympiakomitean puheenjohtajaksi vuonna 2020. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Multala kertoo olleensa jo pitkään huolissaan siitä, että hallituksen ja henkilöstön kuilu on kasvanut liian suureksi.

– Me emme hallituksessa tarpeeksi hyvin tiedä, mitä meidän organisaatio tekee, mitä siellä tunnetaan ja mitä siellä tapahtuu. Me olemme liian kaukana, varapuheenjohtaja toteaa.

Varapuheenjohtajat: Maine on saanut kolauksen

Rahkamon ja Multalan mukaan Olympiakomitean maine on saanut kolauksen.

– Moni asia on mennyt pieleen. Meidän pitää tarkastella toimintatapaamme. Toisekseen tämä on kolauttanut työyhteisöä. Se on tärkeää, että näitä asianosaisia, kahta naista, suojellaan, Rahkamo sanoo.

Rahkamon mielestä on tärkeää, että väärinkäytökset voivat tulla esiin ilman, että asianosaiset joutuvat ryöpytyksen kohteeksi.

– Lisäksi pitää katsoa, ettei häirintää tai huonoa kohtelua pääse enää tapahtumaan, luettelee Rahkamo.

Susanna Rahkamon mukaan "moni asia on mennyt pieleen" Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Multala kertoo oppineensa, miksi tällaiset asiat ovat niin vaikeita ja miksi ne usein jäävät pimentoon.

– Uskon, että tämä on laajemminkin yhteiskunnallinen ongelma, mutta myös urheilussa. Työtä tasa-arvon ja läpinäkyvyyden sekä turvallisen työympäristön eteen on todella paljon tehtävänä.

Multala sanoo olevansa varma, ettei Lehtimäen tapaus ole yksittäistapaus.

– Monen käymäni keskustelun perusteella tämä asia tuntuu murtaneen jonkinlaisen padon. Meillä on vielä todella paljon tekemistä sen eteen, että niin johtajat kuin yhteisön kaikki jäsenet ymmärtävät, mitä kaikki ne reilun pelin säännöt ja vastuullisuusasiakirjat tarkoittavat. Ne eivät ole vain paperia, niitä pitää elää käytännöksi ihan jokainen päivä.

– Siinä mielessä ajattelen, että vaikka tämä on ollut aivan kamala asia Olympiakomitealle ja urheilulle, tästä voi seurata hyviä asioita. Ehkä vihdoin ymmärretään, että asioiden pitää muuttua. Tämän eteen haluan itse tehdä työtä.