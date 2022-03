Olympiakomitean työntekijä Niina Toroi kertoo henkilöstön järkytyksestä – "Luottamus erityisesti puheenjohtajiin ollut koetuksella"

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan Lehtimäen epäasiallisesta käytöksestä tehdyssä selvityksessä on noussut esiin myös fyysistä kajoamista. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että hänen tiedossaan on toinenkin urheiluyhteisössä tapahtunut häirintätapaus .

– Lehtimäen uudelleen nimittämisessä vastuu on puheenjohtajalla ja hallituksella. Ja hallitus ei ole ollut tietoinen Lehtimäen varoituksesta. Nyt tarvitaan avoimuutta, missä ja miten päätöksiä tehdään. Vain pieni porukka on ollut asian päällä, mikä ei osoita hyvää hallintatapaa, Toroi painottaa.

"Teot ratkaisevat"

– Sukupuolesta riippumatta henkilöstö on kokemuksieni mukaan sitoutunut vastuullisuuskysymyksiin. Olemme erittäin pettyneitä, että henkilöstössä on ollut johtajatason henkilö, joka on käyttäytynyt näin. Yksikin tapaus on liikaa, ja jokaiseen on puututtava.