Tässä ovat Veikkausliigan nimekkäät paluumuuttajat – HJK:hon palannut Jukka Raitala aikoo pelata Suomessa vielä pitkään

– Fiilikset ovat tosi odottavaiset. Taisi olla 10. tammikuuta, kun aloimme treenata, joten aika pitkä preseason on takana. Ulkomailla ei ole koskaan ollut näin pitkää. On kiva päästä pelaamaan pisteistä, vaikka on tässä treenipelejä väännetty, Raitala sanoo viitaten Suomen pitkään harjoituskauteen.

– Oli tosi hyvät viisi vuotta. Montrealissa olin kolme vuotta, ja siitä jäivät parhaat muistot varmaan siksikin, kun vietin siellä niin pitkän ajan. Oli mahtavaa olla mukana koko liigan kasvussa. MLS on kasvanut, pelaajat ovat kehittyneet ja taso on mennyt eteenpäin. Ero on aika valtava ja vaikuttava jo verrattuna siihen, kun menin sinne. MLS:llä on älytön potentiaali, Raitala innostuu.