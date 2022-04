Anni Vuohijoki eroaa Olympiakomitean hallituksesta – kertoo saaneensa viestin, jonka mukaan häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä

Painonnostaja Anni Vuohijoki kertoo eroavansa Olympiakomitean hallituksesta. Vuohijoki, 33, on ollut hallituksessa urheilijajäsenenä.

Olympiakomitean ympärillä on kuohunut torstaista 24. maaliskuuta alkaen, kun Yle Urheilu uutisoi Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta . Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Lehtimäki oli saanut viime syksynä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, joka on kohdistunut naisiin työyhteisössä.

– Minulla on tiedossani yksi tapaus laajasti ottaen tässä ympäristössä. Jokainen tapaus tutkitaan perusteellisesti, Vapaavuori vastasi.

Vuohijoki kirjoittaa teksissään, että Vapaavuoren viittaama tapaus liittyisi häneen. Hän ilmoittaa saaneensa 28.3.2022 sähköpostin, jonka mukaan hän on epäiltynä seksuaalisesta häirinnästä.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi.