Suomen hiihtotähti Krista Pärmäkoski jatkaa uraansa – pyörsi kymmenen vuotta sitten tekemänsä päätöksen

ROVANIEMI. Vaikka Krista Pärmäkoski on vasta 31-vuotias, kestävyysurheilijana oikeastaan parhaassa iässä, on hiihtäjän uran jatkumisen ympärillä pyörinyt paljon kysymyksiä. Nyt niihin saatiin vastauksia.

– Olen päättänyt jatkaa. Toki sitä on aika pitkään pyöritellyt, mutta päätös on tullut jo talven aikana. Ei sitä viime viikkojen aikana tehty, Pärmäkoski kertoo Yle Urheilulle.

Pärmäkoski nousi maajoukkueeseen nuorena ja saalisti ensimmäiset maailmancupin pisteensäkin 18-vuotiaana, mikä on suomalaiselle hiihtourheilijalle nuori ikä nousta kohti huippua. Pärmäkosken ensimmäiset arvokisat olivat Liberecin MM-kisat vuonna 2009. Kaksi vuotta myöhemmin nuorten maailmanmestari saavutti Oslosta jo aikuisten MM-mitalin.

– Monta vuotta olen kiertänyt maailmalla. paljon reissussa ja pois kotoa. Olen kuitenkin koti-ihminen eikä aina ole helppoa lähteä reissuun. Silloin kun on kunnossa, reissussa oleminen on kivaa ja kun ei ole, se on vähän vaikeampaa.