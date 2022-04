Venäläisten poissaolo muuttaa muodostelmaluistelun MM-kisojen asetelmat – suomalaiset entistä suurempia suosikkeja: "Tuo ekstrajännitystä"

Muodostelmaluistelijat joutuivat pettymään kahtena edelliskeväänä, kun MM-kisat peruttiin koronapandemian takia. Odotus on ollut pitkä, mutta Suomessa maajoukkueet ovat päässeet harjoittelemaan koronapandemiasta huolimatta. Nyt päästään vihdoin tositoimiin Hamiltonissa äänekkään ja täyden kanadalaiskatsomon edessä.

– On tapahtunut niin paljon ettei voi edes yhdellä sanalla kuvailla. Sellainen klassikko, jossa on ollut vuoristorataa ja epävarmuuksia tosi paljon. Mun mielestä tämä on ollut myös tosi opettavainen aika, joka on käytetty tosi hyvin hyödyksi, kertoi Helsinki Rockettesin kapteeni Nona Vihma.

– Me ollaan tehty töitä ja treenattu kovaa koko ajan. On iso merkitys, että nyt yleisö näkee meidän upeat ohjelmat ja näkee kisatilanteen. Kilpaurheilussa kilpailut on suola ja nyt on ihana päästä MM-kisoihin, joukkueen päävalmentaja Kaisa Arrateig tunnelmoi.

Tuore Suomen mestari Helsinki Rockettes on keskittynyt SM-kisojen jälkeen ohjelman yksityiskohtiin. Joukkueen edellisestä MM-kullasta on vierähtänyt 11 vuotta, nyt kokonaisuus on hiottu mestaruuskuntoon.

– Enimmäkseen me on nyt tehty töitä tulkinnan, ylävartalon, ohjelmien siistimisen kanssa. Se on tekee ohjelmaan unisonoa ja lisää vauhtia, Rockettesin luotsina jo 25 vuotta ollut Arrateig arvioi.

Kaisa Arrateig on luotsannut Rockettesin monta kertaa arvokisamitaleille. Kuva: Hans Peter Dhuy / Yle

Edellisissä MM-kisoissa Helsingissä vuonna 2019 Suomi nappasi kaksi mitalia, kun Rockettes luisteli pronssia ja Suomen toinen edustaja Kanadassa, Marigold Iceunity hopeaa. Suomalaiset käyvätkin MM-jäällä keskenään kovimman kultataistelun, sillä edellinen maailmanmestari Venäjän Paradise ei ole sulkutoimien takia puolustamassa mestaruuttaan.

– Tottakai harmittaa heidän puolestaan, en edes osaa kuvitella, millainen tilanne se olisi, jos meidät suljettaisiin kisoista. Maailman tilanne on mikä on ja ymmärrän sen, Vihma totesi.

– Kyllä se vahvistaa meidän mahdollisuuksia kirkkaimpiin mitaleihin, mikä tuo vähän ekstrajännitystä. Kultaa me olisimme hakeneet, vaikka venäläiset olisivatkin olleet vastassa.

Kanadassa on vastassa normaalia pienempi kaukalo ja lisähuolta tuo pelko viime hetken koronatartunnasta. Kaikkeen on kuitenkin varauduttu huolellisesti, jotta turhaa stressiä olisi mahdollisimman vähän. Vihman mukaan MM-jäällä nähdään vauhdikas, itsevarma ja hauska Rockettes.

– Me tunnetaan toisemme niin hyvin, että voidaan nauraa ja tiedetään, että tämä on sitä stressiä. Innostuksen voi käyttää hyödyksi, sen voi tuoda energiana jäälle, Vihma hymyili.

– Meillä on taidokas joukkue ja taito on varmasti yksi asia, millä me voidaan loistaa. Toinen asia on tulkinta ja aito läsnäolo ohjelmissa, siitä tulee hyvä vuorovaikutus yleisön ja tuomariston kanssa ja se on kiva mennä viemään MM-jäälle, Arrateig päätti.

Yle näyttää muodostelmaluistelun MM-kisat suorana Yle Areenassa. Lyhytohjelmat lauantaina 9.4. klo 00.55 alkaen ja vapaaohjelmat klo 20.35 alkaen. Television puolella lyhytohjelmat nähdään koosteena lauantaina TV2:ssa klo 10 ja vapaaohjelmien huipennus suorana TV2:ssa klo 23.45.