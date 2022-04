Olympiakomitea vie kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suekin tutkintaan

Kyseessä on tapaus, jossa Olympiakomitean miespuolista työntekijää syytetään verbaalisesta häirinnästä naispuolista asiantuntijaa kohtaan olympiajoukkueen valmistautumisleirillä ennen Tokion kesäolympialaisia.

Nyt tutkintaan viedystä kolmannesta tapauksesta on Olympiakomitean mukaan keskusteltu viime kesänä ja syksynä asianosaisten kanssa. Saadun selvityksen perusteella keskusteluissa ei ilmaistu eikä ilmennyt epäilyä tai syytöstä häirinnästä eikä epäillyn häirinnän kohteena olleella henkilöllä ollut vaatimuksia asiassa.

Tapauksen noustua julkisuuteen on epäillyn häirinnän kohteena ollut henkilö ottanut Olympiakomitean mukaan yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja pyytänyt asian selvittämistä. Tasa-arvovaltuutettu on lähettänyt Suomen Olympiakomitealle selvityspyynnön asiassa. Olympiakomitea katsoo, että asian puolueettoman selvityksen varmistamiseksi myös tämä tapaus on syytä tutkia riippumattoman tahon toimesta.