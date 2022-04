Nämä ehdot Jokerien pitäisi täyttää, jos se haluaisi SM-liigaan – Liigapomo avaa tilannetta: "Pieni mahdollisuus olemassa ensi kaudelle"

– Heidän pitää saada omistusjärjestelynsä läpinäkyväksi ja sellaiseksi, että liittyminen on liikenäkökulmasta mahdollista. Nykyisessä Jokerit HC:ssä on sanktionalaisia omistajia, joten se ei tietenkään toimi. Toiseksi pitää olla osaava johto, joka osaa johtaa ammattilaisurheilun liiketoimintaa. Lisäksi pitää olla olemassa joukkue, jolla sarjaan lähdetään. Sen pitää olla kilpailukykyinen liigatasolla ja vaaditaan myös yhteistyötä junioriorganisaation kanssa. Halliolosuhteiden pitää myös olla kunnossa, Hiltunen listasi.

– Pieni teoreettinen mahdollisuus on olemassa ensi kaudelle, jos Jokerit on valmistellut asioita niin pitkälle, että heillä on hyvin nopeasti ihan valmis esitys, joka on nopeasti hyväksyttävissä.