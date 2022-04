Yksikään liigaseura ei vastusta Jokerien paluuta SM-liigaan – toisaalta myös ehdot ovat tiukat: "Ei venäläisomistusta"

– En tiedä mikä on tervetullut, mutta Jokerit on perinteinen suomalainen jääkiekkoseura ja pääkaupunkiseudulle kaivattaisiin toista seuraa. Hyvin se mahtuisi, HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen muotoili.

– Jokerit on mielenkiintoinen brändi suomalaisessa jääkiekossa. Sillä on vahva juniorityö. Mikäli Jokereissa omistajuudet saadaan siihen kuntoon, näen paluun mahdollisena keskusteluna, HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen sanoi.

"Jokerit on tervetullut, kun täyttää kriteerit"

– Meidän puolesta Jokerit on tervetullut sen jälkeen kun taustat on selvitetty, ettei ole venäläisomistusta ja omistajapohja on muutenkin erilainen. Ehtojen on oltava samat kuin kaikilla muillakin liigaseuroilla, Jukurien toimitusjohtaja Antti Laakso totesi.